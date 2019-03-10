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    المركزي: معدل التضخم الأساسي يواصل الارتفاع في فبراير ويسجل 9.2%

    02:16 م الأحد 10 مارس 2019
    المركزي: معدل التضخم الأساسي يواصل الارتفاع في فبراير ويسجل 9.2%

    البنك المركزي المصري

    كتب- مصطفى عيد:

    قال البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، إن معدل التضخم الأساسي السنوي ارتفع للشهر الثالث إلى 9.2% في فبراير الماضي، مقابل 8.6% في يناير.

    وأضاف المركزي في بيان، أن المعدل الشهري للتضخم الأساسي سجل 1% خلال فبراير الماضي مقابل 0.4% في يناير.

    ولا يتضمن التضخم الأساسي سلعًا أسعارها سريعة التقلب مثل الفاكهة والخضراوات، أو التي أسعارها محددة إداريا.

    وكان التضخم قفز بعد أن حررت مصر سعر صرف عملتها في نوفمبر 2016 ليبلغ مستوى قياسيا مرتفعا في يوليو 2017 بفعل تخفيضات دعم الطاقة، لكنه انحسر تدريجيا بعد ذلك.

    وارتفع معدل التضخم السنوي بالأسعار في إجمالي الجمهورية، خلال شهر فبراير الماضي، ليسجل 13.9% مقابل 12.2% في يناير، بحسب بيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم.

    فيما سجل التضخم الشهري معدلاً 1.8% في فبراير مقابل 0.8% في يناير الماضي.

    البنك المركزي المصري معدل التضخم أسعار الفاكهة والخضراوات

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