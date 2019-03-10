اقتتاح مؤتمر بورتفوليو إيجيبت 19 مارس المقبل

القاهرة- مصراوي:

يفتتح كل من سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، فعاليات مؤتمر بورتفوليو إيجيبت الرابع، الذي تنظمه شركة المال جي تي إم تحت عنوان "فرص تؤرقها المخاطر"، يوم 19 مارس الجاري.

وقال بيان صحفي اليوم الأحد إن الهدف من المؤتمر إلقاء الضوء على الفرص المتاحة للأنشطة المالية غير المصرفية التي أصبحت أبرز وجهات الاستثمار في الوقت الحالي، وتجلى ذلك بقوة في محاولات توسع الكيانات القائمة وظهور أخرى جديدة بالسوق المحلية، بالتوازي مع سن قواعد وتشريعات تعزز من فرص النمو هذا القطاع.

والجدير بالذكر أن شركة المال جي تي إم أحد اللاعبين الرئيسيين في مجال تنظيم المؤتمرات وصناعة الأفكار ومن أهم فعالياتها مؤتمر الرؤساء التنفيذيين ، ومؤتمر حوار مع الحكومة ومؤتمر التطوير العقاري.