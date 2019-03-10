3 شركات تقدم عرضا لشراء 41% من أسهم "الكابلات الكهربائية"

كتب- مصطفى عيد:

قالت البورصة المصرية في بيان اليوم الأحد، إن تحالفا من شركات سمو للاستشارات، وفلوريش للاستثمار، ووادي للاستشارات قدم عرضا إجباريا لشراء حتى نحو 295 مليون سهم من أسهم شركة الكابلات الكهربائية المصرية بنسبة 41.46%، وهي النسبة المكملة لنسبة 90% من أسهم رأسمال الشركة المصدرة.

وأضافت أن فترة سريان عرض الشراء تبدأ من جلسة اليوم ولمدة 20 يوم عمل رسمي وحتى نهاية جلسة 4 أبريل المقبل، بسعر معروض للسهم 1.35 جنيه، مشيرة إلى أنه يتم التنفيذ بالبورصة خلال الخمسة أيام عمل التالية لانتهاء فترة سريان العرض.

وذكرت البورصة أن على جميع شركات السمسرة تسجيل أوامر البيع والشراء الخاصة بهذا العرض في السوق الخاص بذلك بالبورصة، خلال الفترة المذكورة على أن تكون جميع الأوامر مفتوحة المدة، وكذلك بالنسبة لأوامر حجز الكميات المسجلة.

كما يجب مراعاة عدم القيام بأي تعديلات على أكواد العملاء البائعين تؤدي إلى إيقافها وذلك حتى تمام تنفيذ الصفقة، بحسب بيان البورصة.

وأشارت البورصة إلى أن على شركات السمسرة مراجعة أوامرها من خلال شاشات متابعة الأوامر بالنظام قبل نهاية جلسة تداول 4 أبريل، على أن تقوم هذه الشركات بإجراء أي تعديلات في أوامرها قبل نهاية هذا الموعد، ولن يسمح بإجراء أي تعديلات على بيانات الأوامر بعد نهاية هذا الموعد.