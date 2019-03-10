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تعرف على أسعار الذهب بمصر خلال تعاملات اليوم

01:06 م الأحد 10 مارس 2019
تعرف على أسعار الذهب بمصر خلال تعاملات اليوم

الدهب

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الذهب، خلال تعاملات اليوم الأحد، في مصر، عند نفس مستوياتها أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل 631 جنيهًا.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 540 جنيهًا، والجرام عيار 24 سجل 721 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 5048 جنيهًا.

وأرجع نجيب استقرار أسعار الذهب إلى ثبوت سعر المعدن الأصفر عالميا، نتيجة إغلاق البورصات العالمية، مسجلة نحو 1289.81 دولارًا للأوقية.

أسعار الذهب مصر الذهب غرفة القاهرة التجارية

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