ما هي أبرز السلع التي قادت معدل التضخم الشهري للارتفاع في فبراير؟

كتب- مصطفى عيد:

قادت زيادة أسعار الخضروات والدواجن معدل التضخم الشهري إلى الارتفاع خلال شهر فبراير إلى 1.8% لإجمالي الجمهورية مقابل 0.8% في شهر يناير الماضي.

وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تضمنت أبرز السلع التي ارتفعت أسعارها خلال فبراير الماضي الخيار بنسبة 20.4%، والبطاطس بنسبة 10.3%، والطماطم بنسبة 5.2%، والكوسة بنسبة 4.6%.

كما ارتفعت أسعار الدواجن خلال شهر فبراير الماضي بنسبة 9.8%، والبيض بنسبة 2.2%، والمكرونة 1.2%، والأرز بنسبة 1.1%، والأسماك الطازجة والمجمدة بنسبة 1.2%.

كما ارتفعت أسعار اليوسفي بنسبة 10.2%، والليمون بنسبة 4%، واللبن الحليب كامل الدسم بنسبة 0.6%، والزبد والسمن البلدي بنسبة 0.6%، والوجبات الجاهزة بنسبة 0.6%، والفاكهة الجافة بنسبة 0.5%، والمربى بنسبة 0.4%، ومنتجات الحلويات بنسبة 0.4%.

وارتفع بذلك معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية للشهر الثاني على التوالي خلال فبراير الماضي إلى 13.9% مقابل 12.2% في شهر يناير الماضي، وذلك بعدما تراجع خلال شهري نوفمبر وديسمبر.