القلعة تعلن إنتاج بنزين 98 أوكتين من مشروعها بالشركة المصرية للتكرير

القاهرة- مصراوي:

أعلنت شركة القلعة للاستشارات المالية اليوم الأحد، نجاح التشغيل التجريبي لوحدة الإصلاح بالعامل المساعد وإنتاج بنزين 98 أوكتين في مشروعها "الشركة المصرية للتكرير".

وأضافت الشركة في بيان صحفي أرسلته للبورصة اليوم أنه من المقرر الانتهاء من التشغيل التجريبي لكافة وحدات المشروع بنهاية الربع الثاني من هذا العام.

وتنشئ الشركة المصرية للتكرير مصفاة لتكرير البترول في مدينة مسطرد بالقليوبية لتكرير النفط الخام وإنتاج المنتجات البترولية المكررة مثل السولار والبنزين والمازوت وغيرها.

وتصل التكلفة الاستثمارية لتطوير مشروع الشركة المصرية للتكرير إلى نحو 4.3 مليار دولار، ومن المتوقع أن ينتج 4.7 مليون طن سنويا من المنتجات البترولية تشمل 2.3 مليون طن من وقود السولار، و600 ألف طن من وقود النفاثات، وذلك باستخدام مدخلات إنتاج مثل المازوت منخفض القيمة.