  • عاجل:"تحت رجل مصر".. السيسي يكشف كواليس ترشيح كامل الوزير لحقيبة النقل (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    اليوم العالمي للمرأة يوم الشهيد انتخابات الجزائر حادث محطة مصر تركي آل الشيخ محمد صلاح الطقس خليها تصدي أمم أفريقيا 2019

    القلعة تعلن إنتاج بنزين 98 أوكتين من مشروعها بالشركة المصرية للتكرير

    11:14 ص الأحد 10 مارس 2019
    القلعة تعلن إنتاج بنزين 98 أوكتين من مشروعها بالشركة المصرية للتكرير

    القلعة

    القاهرة- مصراوي:

    أعلنت شركة القلعة للاستشارات المالية اليوم الأحد، نجاح التشغيل التجريبي لوحدة الإصلاح بالعامل المساعد وإنتاج بنزين 98 أوكتين في مشروعها "الشركة المصرية للتكرير".

    وأضافت الشركة في بيان صحفي أرسلته للبورصة اليوم أنه من المقرر الانتهاء من التشغيل التجريبي لكافة وحدات المشروع بنهاية الربع الثاني من هذا العام.

    وتنشئ الشركة المصرية للتكرير مصفاة لتكرير البترول في مدينة مسطرد بالقليوبية لتكرير النفط الخام وإنتاج المنتجات البترولية المكررة مثل السولار والبنزين والمازوت وغيرها.
    وتصل التكلفة الاستثمارية لتطوير مشروع الشركة المصرية للتكرير إلى نحو 4.3 مليار دولار، ومن المتوقع أن ينتج 4.7 مليون طن سنويا من المنتجات البترولية تشمل 2.3 مليون طن من وقود السولار، و600 ألف طن من وقود النفاثات، وذلك باستخدام مدخلات إنتاج مثل المازوت منخفض القيمة.

    شركة القلعة الاستشارات المالية بنزين الشركة المصرية للتكرير

    الخبر التالى:

    ما هي أبرز السلع التي قادت معدل التضخم الشهري للارتفاع في فبراير؟
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان