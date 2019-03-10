مصر تطرح مزايدة للتنقيب عن البترول والغاز في 10 قطاعات بالبحر الأحمر

القاهرة- وكالات:

أعلنت شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول اليوم الأحد عن مزايدة عالمية للبحث والتنقيب عن النفط والغاز في عشرة قطاعات بالبجر الأحمر، وفقًا لوكالة رويترز.

وأضافت الشركة في إعلان نُشر بالصحف المحلية أن آخر موعد لاستلام العروض هو أول أغسطس 2019.

كان اكتشاف إيني الإيطالية للحقل ظُهر في 2015، والذي يحوى احتياطات تقدر بثلاثين تريليون قدم مكعبة من الغاز، فتح الشهية لطرح مزايدات جديدة في مصر.

وانتهت مصر خلال الأعوام الماضية من ترسيم حدودها البحرية مع عدد من الدول للبحث والتنقيب عن الغاز والنفط دون نزاعات.