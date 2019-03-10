أسعار الخضروات والدواجن تقود التضخم الشهري للارتفاع إلى 1.8% في فبراير

القاهرة- مصراوي:

ساهم ارتفاع أسعار الخضروات والدواجن والألبان والجبن والبيض التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية إلى الارتفاع إلى 1.8% خلال شهر فبراير الماضي مقابل 0.8% في شهر يناير الماضي، وفقا لبيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد.

وقال البيان إن أسعار مجموعة الخضروات ارتفعت بنسبة 8% والدواجن بنسبة 9.8% ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 1% خلال شهر فبراير الماضي.

وسجلت أسعار الطماطم ارتفاع نسبته 5.2% وكذلك الخيار بنسبة 20.4% والبطاطس بنسبة 10.2% والكوسة بنسبة 9.8%، خلال شهر فبراير الماضي.

ووفقًا لبيانات الإحصاء بلغ ارتفعت أسعار الدواجن بنسبة 9.8%، لتساهم في ارتفاع مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 3.1% في فبراير.

وارتفعت أسعار الألبان بنسبة 0.6% والجبن بنسبة 0.1% والبيض بنسبة 2.2%.

وسجل معدل التضخم السنوي للأسعار في إجمالي الجمهورية، ارتفاعًا للشهر الثاني على التوالي خلال شهر فبراير، بعد تراجع ملحوظ خلال شهري نوفمبر وديسمبر، ليرتفع إلى 13.9% مقابل 12.2% في شهر يناير الماضي، بحسب بيان من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

وسجل التضخم السنوي قفزات كبيرة خلال عام 2017 تأثرًا بالإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة خلال العامين الماضيين ومن ضمنها تعويم الجنيه ورفع أسعار الطاقة عدة مرات، حيث بلغ التضخم ذروته في يوليو 2017 عند 34.2%، وهو أعلى معدل في نحو 3 عقود.

ولكن التضخم السنوي بدأ في التراجع بشكل ملحوظ بدءا من نوفمبر 2017 وحتى مايو، قبل أن يعود للصعود مرة أخرى في يونيو الماضي مع رفع أسعار الوقود.

ويهدف البنك المركزي أن يصل بمعدل التضخم السنوي إلى 9% (بزيادة أو انخفاض 3%) في المتوسط، خلال الربع الأخير من عام 2020