"توفيق" لمصراوي: 1.8 مليار جنيه حصيلة متوقعة من طرح الشرقية للدخان (الساعة 4.5)

كتبت- شيماء حفظي:

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، لمصراوي، إن الحصيلة المتوقعة من بيع 4.5% من شركة الشرقية للدخان تبلغ نحو 1.8 مليار جنيه تقريبًا.

وتعد هذه القيمة أقل من الحصيلة المتوقعة للطرح عند إعلانه العام الماضي، والتي كانت تتراوح بين مليارين و2.5 مليار جنيه.

كانت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية المالكة للشركة الشرقية للدخان، أعلنت أمس، طرح 101.250 مليون سهم من أسهم شركة الشرقية للدخان للبيع في البورصة، بسعر 17 جنيهًا للسهم الواحد، بواقع 95% منها للطرح الخاص و5% منها للطرح العام،وتديره المجموعة المالية هيرميس، وفقا لبيان الشركة القابضة.

وسيتم بيع 96187500 سهم في الطرح الخاص تمثل 4.275% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة، للبيع للمؤسسات المالية والأفراد ذوي الملاءة المالية والأفراد والجهات ذوي الخبرة في مجال الأوراق المالية، تمثل نسبة 95% من عدد الأسهم المطروحة للبيع.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إنه تمت تغطية الطرح الخاص للأسهم 1.8 مرة وبسعر 17 جنيهًا للسهم الواحد، بزيادة 3% عن سعر إغلاق يوم الخميس.

وسيبدأ الأحد المقبل طرح 5,062,500 سهم نسبة 0.225 % من أسهم رأس مال الشركة، للطرح العام للجمهور، على أن ينتهي الاكتتاب بها الثلاثاء المقبل.

والشرقية للدخان، هي أول طرح يتم تنفيذه في البورصة، من الدفعة الأولى لبرنامج الطروحات الحكومية، والتي تشمل أيضًا الإسكندرية لتداول الحاويات، ومصر الجديدة للإسكان والتعمير، وأبو قير للأسمدة.

وتستهدف الحكومة من برنامج الطروحات دعم وتنشيط البورصة، والمساهمة في زيادة القيمة السوقية لأسهم الشركات التي سيتم طرحها، وتنويع مصادر التمويل لتلك الشركات سعيا لتنفيذ خطط التوسع وزيادة حجم الاستثمارات بها.

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