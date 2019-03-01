التضامن تعلن بدء صرف معاشات شهر مارس لـ 7.9 مليون شخص

كتبت- ياسمين سليم:

أعلنت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الجمعة، بدء صرف معاشات شهر مارس الجاري، للمستحقين البالغ عددهم 7.9 مليون شخص، بحسب بيان من الوزارة.

وتبلغ قيمة المعاشات المستحقة عن الشهر الجاري نحو 13 مليار جنيه، بحسب بيان الوزارة.

ووجهت الوزيرة، رؤساء صندوقي التأمين الاجتماعي بقطاعيه الحكومي والعام والخاص، باتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لبدء صرف المعاشات، وضرورة تيسير عمليات الصرف من المنافذ المختلفة .

وأشارت والي إلى أن أصحاب المعاشات الذين يصرفون من منافذ صندوقىي التأمين الاجتماعي وعددهم 2.9 مليون شخص بقيمة إجمالية تقارب 3.6 مليار جنيه متاح لهم الصرف من ماكينات الصرف الآلية A.T.M صباح اليوم الجمعة ومن خلال منافذ مكاتب التأمينات بداية من يوم الأحد المقبل.

وأضافت أن المعاشات المحول صرفها على بنك ناصر الاجتماعي، ومكاتب البريد وعددها 3.5 مليون شخص بقيمة إجمالية 5.7 مليار جنيه تستحق الصرف خلال الأسبوع الأول من شهر مارس.

ومن المقرر أن يتم صرف المعاشات المحولة على البنوك وعددها 1.5 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية قدرها 3.7 مليار جنيه، اعتبارًا من يوم 10 مارس، بحسب الوزيرة.