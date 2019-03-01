أسعار 3 عملات أجنبية ترتفع أمام الجنيه خلال أسبوع

كتبت- شيماء حفظي:

ارتفع سعر 3 عملات أجنبية أمام الجنيه، خلال تعاملات أمس الخميس، مقابل أسعارها الخميس الماضي، وفقًا لبيانات البنك الأهلي المصري.

وارتفع سعر الجنيه الإسترليني نحو 42 قرشا، ليصل أمس الخميس، إلى 23.18 جنيه للشراء و23.40 جنيه للبيع، مقابل 22.76 جنيه للشراء و 22.99 جنيه للبيع.

وصعد سعر شراء اليورو خلال الأسبوع الماضي، ليسجل أمس الخميس 19.85 جنيه للشراء و20.05 جنيه للبيع، مقابل 19.78 جنيه للشراء و19.96 جنيه للبيع.

وارتفع سعر شراء الدينار الكويتي ليسجل أمس 57.55 جنيه للشراء و57.89 جنيه للبيع مقابل 57.51 جنيه للشراء و57.89 جنيه للبيع.

واستقر سعر الريال السعودي خلال تعاملات الأسبوع، ليسجل أمس 4.66 جنيه للشراء و4.69 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدرهم الإماراتي قرشا واحدا، ليسجل أمس 4.77 جنيه للشراء و4.79 جنيه للبيع، مقابل 4.76 جنيه للشراء و4.78 جنيه للبيع.

وهبط سعر شراء الريال القطري قرشا، ليسجل اليوم 4.53 جنيه للشراء و4.82 جنيه للبيع، مقابل 4.54 جنيه للشراء و4.82 جنيه للبيع.