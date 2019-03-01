الحكومة تطلق برنامج الطروحات بعد عام من إعلانه.. ماذا بعد الشرقية للدخان؟

كتبت- شيماء حفظي:

بدأت الحكومة، تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، بعد نحو عام من الإعلان عن طرح حصص من شركاتها للتداول في سوق المال، وذلك في مارس 2018.

وأعلنت وزارة قطاع الأعمال العام أمس الخميس، بدء تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، بطرح 4.5% من أسهم الشركة الشرقية للدخان، بعد نحو 5 أشهر من تأجيله رسميًا في أكتوبر الماضي.

وكانت الحكومة أعلنت في مارس 2018، طرح حصص من 23 شركة وبنكًا في البورصة، على أن يتم تنفيذ الطرح في الربع الأخير من العام الماضي، لكنها قررت تأجيل التنفيذ بسبب أزمة الأسواق الناشئة وتراجع أسعار الأسهم في البورصة.

وأعلنت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، طرح 4.5% من أسهم الشرقية للدخان في البورصة بواقع 95% منها للطرح الخاص و5% فقط للطرح العام على الجمهور.

والشرقية للدخان، هي أول طرح يتم تنفيذه في البورصة، من الدفعة الأولى لبرنامج الطروحات الحكومية، والتي تشمل أيضًا الإسكندرية لتداول الحاويات، ومصر الجديدة للإسكان والتعمير، وأبوقير للأسمدة، وذلك بعد استبعاد الإسكندرية للزيوت المعدنية "أموك".

وقال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، لمصراوي، إن الطرح المقبل ضمن الدفعة الأولى لبرنامج الطروحات سيكون بطرح 30% من أسهم شركة الإسكندرية لتداول الحاويات المدرجة بالفعل في البورصة.

ورفض الوزير الإفصاح عن موعد الطرح، أو آلية تنفيذه، أو إذا كانت الوزارة ستتبع نفس طريقة بيع حصة الشرقية للدخان.

وتخطط الحكومة بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، طرح مجموعة من الشركات والبنوك في البورصة، من أجل زيادة إيراداتها، وضخ استثمارات جديدة في هذه المؤسسات لتطويرها.

وتستهدف الحكومة من هذا البرنامج زيادة حجم سوق رأس المال من بين 20 و21% من الناتج المحلي الإجمالي بين 50 إلى 60%، وفقًا لتصريح سابق لنائب وزير المالية أحمد كوجك.

ويتضمن برنامج الطروحات الحكومية 20 شركة و3 بنوك في 7 مجالات، وأسماؤها - بحسب البيان – هي: الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية (إنبي)، شركة الحفر المصرية، شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور)، شركة أسيوط لتكرير البترول، والإسكندرية للزيون المعدنية أموك، شركة سيدي كرير للبتروكيماويات، الشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته (إيثيدكو)، وشركة أبوقير للأسمدة.

كما يتضمن البرنامج شركة الوادي للصناعات الفوسفاتية والأسمد، و-الشركة المصرية ميثانكس لإنتاج الميثانول (إيميثانكس)، الشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين (إيلاب)، شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، وشركة بورسعيد لتداول الحاويات، وشركة دمياط لتداول الحاويات.

ويشمل برنامج الطروحات بنك التعمير والإسكان، بنك الإسكندرية، وبنك القاهرة، وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "E-finance "، شركة مصر للتأمين، شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، شركة الشرقية "إيسترن كومباني"، وشركة مصر للألومنيوم.