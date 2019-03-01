أسعار السمك البلطي والبوري ترتفع بسوق العبور خلال أسبوع

القاهرة – مصراوي:

ارتفع سعر سمك البوري والبلطي والكابوريا، خلال الأسبوع الماضي، في سوق العبور، بينما تراجع سعر الجمبري والمكرونة السويسي مقارنة بمستويات الجمعة الماضي.

وبحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، ارتفع سعر كيلو السمك البلطي خلال تعاملات اليوم الجمعة جنيهين مقارنة بمستواه يوم الجمعة الماضي، ليتراوح اليوم بين 22.5 جنيه و25 جنيهًا.

وزاد سعر كيلو السمك البوري 4 جنيهات مقارنة بأسعار الجمعة الماضي، ليتراوح اليوم بين 34 و44 جنيهًا، وفقًا لأسعار الموقع.

وارتفع سعر كيلو الكابوريا اليوم 10 جنيهات، مقارنة بالجمعة الماضي، ليتراوح بين 30 و140 جنيهًا

وتراجع سعر كيلو الجمبري خلال تعاملات اليوم الجمعة بنحو 10 جنيهات مقارنة بمستواه يوم الجمعة الماضي، ليتراوح اليوم بين 250 و320 جنيهًا، وفقًا لبيانات الموقع.

وتراجع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي، 9 جنيهات، مقارنة بأسعار الجمعة الماضي، ليتراوح اليوم بين 59و 65 جنيهًا مقابل 59 و 74جنيهًا.

واستقر سعر كيلو الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و80 جنيهًا، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

واستقر سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 90 و180 جنيهًا وهو نفس مستوى الأسبوع الماضي.