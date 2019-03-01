وزيرة الاستثمار تبحث زيادة دعم المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لمصر

كتب- مصطفى عيد:

بحثت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مع هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، زيادة دعم المؤسسة للقطاع الخاص في مصر، بحسب بيان من الوزارة اليوم الجمعة.

وقالت الوزارة، إن الجانبين بحثا خلال اللقاء بحث زيادة التعاون من خلال الشراكة الاستثمارية في عدة مشروعات تساهم في تحسين حياة المواطنين، ودعم مصر للمرحلة الثانية لبرنامج المساعدة من أجل التجارة للدول العربية.

واستفادت مصر من المرحلة الأولى لبرنامج المساعدة من أجل التتجارة للدول العربية، بمشاريع مختلفة فاقت قيمتها 4 ملايين دولار، وفقًا للبيان.

كما أن الشركات المصرية هي من أكبر المستفيدين من برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية من خلال مشاركة 15 شركة مصرية فى منتدى المصدرين والمستوردين.

ويتوافق البرنامج مع استراتيجية مصر فى فتح اسواق خارجية جديدة امام الصادرات المصرية، بحسب بيان الوزارة.

وقالت سحر نصر، إن الوزارة تعمل على زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتهيئة المناخ المناسب للقطاع الخاص لزيادة استثماراته في مصر، ودعم المؤسسات الدولية له للاستثمار في المشروعات القومية والتنموية.

وأشادت الوزيرة، بدور المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في توفير سلع اساسية لحوالي 67 مليون مواطن من خلال الاتفاقية الموقعة العام الماضي بقيمة 3 مليارات دولار، وفقا لبيان الوزارة.

وقال هاني سنبل، إن المؤسسة تسعى بشكل دائم للإسهام الفعال في التنمية في مصر وإيجاد إطار فعال للعمل يتم من خلاله تحقيق ذلك، مشيرًا إلى تطلعه إلى شراكة ناجحة ومزدهرة مع مصر على مدى السنوات المقبلة.

وأوضح أن إجمالي ما قدمته المؤسسة لمصر حتى الشهر الماضي، وصل إلى 8 مليارات دولار، استفاد منهم القطاعين العام والخاص وساهموا فى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.