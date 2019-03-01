توفيق يكشف لمصراوي نسبة مساهمة المصريين في الطرح الخاص للشرقية للدخان

كتبت- شيماء حفظي:

كشف هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، نسبة مساهمة المستثمرين المصريين في تغطية اكتتاب الطرح الخاص لأسهم شركة الشرقية للدخان، في البورصة.

وقال الوزير، لمصراوي، إن نسبة المستثمرين المصريين في الاكتتاب الخاص للأسهم الشرقية للدخان بلغت 6% فقط بينما تمت تغطية الاكتتاب بشكل أساسي من مستثمرين أجانب.

وأوضح الوزير، أن الاتجاه لطرح النسبة الغالبة من أسهم الشركة للاكتتاب من خلال طرح خاص سببه أن "الزبون بتاع الشركة أجنبي".

وكانت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية المالكة للشركة الشرقية للدخان، أعلنت أمس، طرح 96187500 سهم تمثل 4.275% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة، للطرح الخاص للمؤسسات المالية والأفراد ذوي الملاءة المالية والأفراد والجهات ذوي الخبرة في مجال الأوراق المالية، تمثل نسبة 95% من عدد الأسهم المطروحة للبيع.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إنه تمت تغطية الطرح الخاص للأسهم 1.8 مرة وبسعر 17 جنيهًا للسهم الواحد، بزيادة 3% عن سعر إغلاق يوم الخميس.

وسيبدأ الأحد المقبل طرح 5,062,500 سهم نسبة 0.225 % من أسهم رأس مال الشركة، للطرح العام للجمهور، على أن ينتهي الاكتتاب بها الثلاثاء المقبل.

ويصل إجمالي الأسهم المطروحة للبيع من أسهم الشركة الشرقية للدخان 101.250 مليون سهم، 95% منها للطرح الخاص و5% منها للطرح العام، وفقا لبيان الشركة القابضة.

والشرقية للدخان، هي أول طرح يتم تنفيذه في البورصة، من الدفعة الأولى لبرنامج الطروحات الحكومية، والتي تشمل أيضًا الإسكندرية لتداول الحاويات، ومصر الجديدة للإسكان والتعمير، وأبو قير للأسمدة.

وتستهدف الحكومة من برنامج الطروحات دعم وتنشيط البورصة، والمساهمة في زيادة القيمة السوقية لأسهم الشركات التي سيتم طرحها، وتنويع مصادر التمويل لتلك الشركات سعيا لتنفيذ خطط التوسع وزيادة حجم الاستثمارات بها.