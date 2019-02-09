مصر تشارك في معرض فروت لوجيستكا للحاصلات الزراعية بألمانيا

كتبت- دينا خالد:

قال خالد يوسف، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات، في بيان اليوم السبت، إن مصر شاركت في معرض فروت لوجيستكا للحاصلات الزراعية والذي أقيم خلال الفترة من 6-8 فبراير الجاري بالعاصمة الألمانية برلين، بجناح متميز ضم 73 شركة متخصصة في مجال تجارة الخضر والفاكهة على مساحة 1390 متر.

وأضاف يوسف، أن هذا المعرض فتح منافذ جديدة للتصدير حيث يعد هذا المعرض أهم وأكبر المعارض المتخصصة على مستوى العالم في مجالي تجارة الخضر والفاكهة وكافة الصناعات المتعلقة بمجال تصدير وتعبئة، وتغليف، وشحن الخضر والفاكهة، بحسب البيان.

وأشار يوسف إلى أن الهيئة نفذت حملة إعلانية كبيرة للترويج للجناح المصري والمنتجات المعروضة بالمعرض، عن طريق وضع الملصقات الإعلانية على تاكسي العاصمة ببرلين والذي يتجول في جميع أنحاء العاصمة الألمانية برلين، وهو ما ساهم في زيادة إقبال كبار المستوردين وسلاسل تجارة التجزئة من زوار المعرض على الجناح المصري.

وأضاف يوسف أن السوق الألماني يعد من أهم خمسة أسواق لصادرات الحاصلات الزراعية حيث بلغت نسبة الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية للسوق الألماني نحو 10% من إجمالي صادرات مصر من الحاصلات الزراعية بدون القطن خلال عام 2018.

ويرى يوسف، أن السوق الألماني يمثل بوابة جيدة للنفاذ إلى الأسواق الأوروبية حيث تعد أوروبا السوق الأكثر استقبالاً للمنتجات الطازجة، وتتراوح نسبة صادرات الفاكهة المصرية التي يتم تصديرها إلى أوروبا بين 45% و70%.

وقال محمود صفوت، مدير قطاع معارض الحاصلات الزراعية بالهيئة ومدير الجناح المصري، إن المعرض شهد إقبالاً كبيراً حيث استقبل المعرض حوالي 78 ألف زائر تجاري وغطى المعرض قطاع واحد من أعمال المنتجات الطازجة حيث قدم صورة كاملة لأحدث الابتكارات والمنتجات والخدمات في كل حلقة في سلسلة التوريد الدولية.

وأشار صفوتً إلى أن الهيئة قامت بالتنسيق مع المكتب التجاري المصري ببرلين بدعوة كبار المستوردين من المشترين والتجار والموردين وأصحاب اكبر سلاسل تجارة التجزئة بألمانيا لزيارة الجناح المصري، والترتيب لعقد لقاءات ثنائية خلال فعاليات المعرض