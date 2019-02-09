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    الجمبري يرتفع والكيلو يسجل 300 جنيه في سوق العبور

    12:14 م السبت 09 فبراير 2019
    الجمبري يرتفع والكيلو يسجل 300 جنيه في سوق العبور

    الجمبري

    كتبت- دينا خالد:

    استقر سعر كيلو السمك البلطي، خلال تعاملات اليوم ليتراوح بين 21.5 و 23.5 جنيه، مقارنة بأسعار الأمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

    و ارتفع سعر كيلو الجمبري بنحو 20 جنيهًا، ليتراوح اليوم بين 220 جنيهًا و300 جنيه، وفقًا لبيانات الموقع.

    واستقر سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 90 و170 جنيهًا، وسجل سعر كيلو الكابوريا بين 30 و130 جنيهًا.

    وتراوح سعر كيلو السمك البوري اليوم بين 32 و 40 جنيهًا، وهو سعر الأمس.

    واستقر سعر كيلو الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و 80 جنيهًا، كما استقر سعر كيلو السمك المكرونة السويسي، ليتراوح اليوم بين 50 و 64 جنيهًا.

    الجمبري سوق العبور السمك البلطي أسعار السمك

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