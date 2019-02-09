مصر ضمن أكبر 10 اقتصاديات بالعالم في 2030‏.. تعرف على باقي الدول (انفوجرافيك)

القاهرة – مصراوي:

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم السبت، إنفوجرافيك، عن اختيار بنك "ستاندرد تشارترد" مصر ضمن أكبر عشر اقتصاديات في العالم عام ‏‏2030‏.

وقال المجلس، إنه وفقًا لتقرير البنك فإن مصر ستأتي في المرتبة السابعة عالميًا حيث سيسجل الناتج المحلي الإجمالي لها ‏حسب تعادل القوة ‏الشرائية في2030‏ حوالي ‏8.2‏ تريليون دولار، مقابل المركز 11 في 2017، بإجمالي ناتج محلي حسب تعادل ‏القوة الشرائية يبلغ حوالي ‏ ‏1.2‏ تريليون دولار.

وكا ن بنك ستاندرد تشارترد البريطاني، رجح في تقرير له الشهر الماضي، أن تحل مصر ضمن أكبر 10 اقتصادات في العالم بحلول عام 2030.

وأوضح التقرير أن هذه القائمة تضم 7 أسواق ناشئة حاليًا.

وقال البنك إن التوقعات تستند إلى تغير ترتيب الناتج المحلي الإجمالي في العالم، كما تتوقع المذكرة أن تصبح الصين أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2020، بدعم من معدلات القوة الشرائية والناتج المحلي الإجمالي الإسمي.

وبحسب البنك فإن الاقتصاد الهندي سيتفوق على اقتصاد الولايات المتحدة في الفترة الزمنية نفسها، وتوقع أن تنضم إندونيسيا إلى أكبر 5 اقتصادات في العالم.

وأضاف اقتصاديون في البنك إن "توقعاتنا للنمو على المدى الطويل مدعومة بمبدأ رئيسي واحد، وهو أن حصة البلدان من الناتج المحلي الإجمالي العالمي يجب أن تتقارب مع نسبتهم من سكان العالم".

وتتوقع المذكرة أن يتسارع النمو في الهند إلى 7.8% بحلول عام 2020، في حين ينخفض في الصين إلى 5% بحلول عام 2030، وأن تصل حصة آسيا من الناتج المحلي العالمي إلى 35% في عام 2030، ليعادل حصة منطقة اليورو والولايات المتحدة مجتمعة، بعد أن ارتفعت العام الماضي من 28% مقابل 20% في عام 2010.

ويشير الانفوجرافيك التالي إلى ترتيب مصر اقتصاديًا خلال عام 2030.