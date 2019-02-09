1.5 مليار دولار تدفقات دولارية بالبنك الأهلي في شهر ونصف

كتبت- منال المصري:

كشف يحي أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن البنك شهد زيادة في التدفقات الدولارية بنحو 1.5 مليار دولار في أخر شهر ونصف، أي خلال الفترة من منتصف شهر ديسمبر الماضي ونهاية شهر يناير الماضي .

وأضاف أبو الفتوح لمصراوي أن إجمالي التدفقات الدولارية سجلت منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 وحتي نهاية الشهر الماضي 40 مليار دولار.

وأشار أبو الفتوح إلى أن زيادة التدفقات الدولارية خلال شهر ونصف يرجع إلى زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج والصادرات وكذلك عودة تدفق الصناديق العالمية للاستثمار في الجنيه المصري والبورصة.

وكان مصدر مسؤول بالبنك المركزي قال في تصريحات سابقة مصراوي، إن شهر يناير شهد عودة قوية لاستثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية، لأول مرة منذ حوالي 9 أشهر.

وأضاف المصدر، أن شهر يناير شهد تدفقات بقيمة مليار دولار من أموال الصناديق العالمية، بدلا من خروج الاستثمارات بما يترواح بين مليار وملياري دولار كل شهر.

وأضاف أن هذه التدفقات الأجنبية هي عبارة عن طلب على الاستثمار في الجنيه المصري، وهو ما يساعد على تقوية الجنيه، لأنهم يبيعون مليارات الدولارات ويشترون الجنيه المصري.