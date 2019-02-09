السعودية تخصص 3.1 مليار دولار لمساعدة الشركات على تغطية زيادة رسوم الوافدين

القاهرة- وكالات:

قال أحمد سليمان الراجحي وزير العمل السعودي إن الملك سلمان بن عبد العزيز وافق على مبادرة ”الفاتورة المجمعة“ لتحفيز القطاع الخاص والتي ستدعم منشآت القطاع الخاص عبر تغطية الزيادة في المقابل المالي لرسوم العمالة الوافدة في 2017 و2018.

وبحسب وكالة رويترز، تخصص الحكومة السعودية 11.5 مليار ريال (3.1 مليار دولار) لعملية السداد بموجب هذا القرار.

وقال الراجحي على تويتر أمس الجمعة إن "هذه المبادرة تأتي ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص دعما للمنشآت وتذليلا لما قد يعترضها من معوقات ويسهل تحقيق أهدافها وتحفيزها للنمو والتوسع في توظيف المواطنين والمواطنات".

وقالت السعودية في برنامجها للتوازن المالي الذي أعلن في 2016 ونفذ في 2017 إنها ستزيد بشكل تدريجي رسوم توظيف الوافدين ورسوم مرافقيهم لتشجيع الشركات على توظيف عدد أكبر من المواطنين السعوديين.

واعتبرت زيادة الرسوم السنوية، التي تزيد تدريجيا إلى 2020، مهمة لخطة الرياض توفير عدد أكبر من فرص العمل وتقليص معدل البطالة الذي بلغ 12.8 %.

وقال أسامة العفالق رئيس جمعية المقاولين السعوديين إن "هذا القرار سيكون له تأثير إيجابي جدا على الاقتصاد السعودي ولا سيما قطاع البناء الكثيف العمالة والذي تضرر بشدة من الفاتورة المجمعة".