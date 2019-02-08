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    افتتاح فرعي "هانو – بنزايون" بعد تطويرهما مع القطاع الخاص بـ 7 ملايين جنيه

    07:49 م الجمعة 08 فبراير 2019
    افتتاح فرعي "هانو – بنزايون" بعد تطويرهما مع القطاع الخاص بـ 7 ملايين جنيه

    ميرفـت حطبة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضـة للسـيا

    كتبت- شيماء حفظي:
    تفتـتح ميرفـت حطبة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضـة للسـياحة والفـنادق، الأحد المقبل، فرعي شركة بيوت الأزياء الراقية (هانو-بنزايون) بالزقازيق بعد تطويرهما بالشراكة مع القطاع الخاص بتكلفة 7 ملايين جنيه.
    وقالت الشركة القابضة، في بيان اليوم الجمعة، إنه سيتم افتتاح أحد الفروع بالشراكة مع النساجون الشرقيون لمدة 7 سنوات بتكلفة 6 ملايين جنيه، وعـائد مشـاركة 600 ألف جنيه سنويًا يـزداد بنسـبة 10 % سـنويًا.
    وتفتتح حطبة، أيضـًا فرع الزقـازيق القـديم – المنتزه بمحافـظة الشرقية، بالمشـاركة مع شـركة رويال للاسـتيراد والتصـدير لمدة 9 سـنوات بقيمة تطـوير مليون جنيه وعائد مشـاركة سنوي يبلغ 300 ألف جنيه يزاد بنسبة 8% مركبـة سـنويًا.
    وبحسب البيان، تحمل المشـاركين كافة المصـروفات من ميـاه وكهـرباء وصـيانة وضـرائب وأي أعباء أخرى.

    هانو بنزايون ميرفت حطبة
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