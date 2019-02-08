الذهب يفقد 9 جنيهات في أسبوع.. كم سجل سعر الجرام اليوم؟

كتبت- شيرين صلاح:

هبطت أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وخسر الجرام الواحد نحو 9 جنيهات، تأثرًا بتراجع سعر المعدن عالميًا.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة والذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 انخفض اليوم ليسجل نحو 642.5 جنيه مقابل 651 جنيهًا الجمعة الماضي.

وهبط سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 550.7 جنيه، وجرام عيار 24 إلى 734 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 5140 جنيهات.

وعالميًا، استقر الذهب في تعاملات اليوم الجمعة بفعل مخاوف من أن حربا تجارية ممتدة بين الولايات المتحدة والصين قد تفاقم تباطؤ الاقتصاد العالمي، لكن ارتفاع الدولار وضع المعدن الأصفر على مسار أول خسارة أسبوعية في ثلاثة أسابيع.

ووفقا لوكالة رويتزر، بحلول الساعة 0533 بتوقيت جرينتش، كان الذهب مستقرا عند 1309.24 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما هبط إلى أدنى مستوياته منذ التاسع والعشرين من يناير عند 1302.11 دولار للأوقية أمس الخميس.

ولم يسجل الذهب تغيرا يذكر في العقود الأمريكية الآجلة عند 1313.20 دولار للأوقية.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس، إنه لا ينوي أن يلتقي بنظيره الصيني شي جين بينغ قبل الأول من مارس وهو الموعد النهائي الذي وضعه البلدان للتوصل إلى اتفاق تجاري.

ويحوم مؤشر الدولار قرب أعلى مستوى في أسبوعين. والمؤشر هو مقياس لقيمة العملة الأمريكية مقابل ست عملات كبرى منافسة.