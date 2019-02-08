جولة لوزيري الاستثمار والتنمية المحلية بمركز خدمات المستثمرين

كتب- مصطفى عيد:

أجرى وزيرا الاستثمار والتعاون الدولي ووزير التنمية المحلية، جولة تفقدية بمركز خدمات المستثمرين، تنفيذًا لتكليفات الرئيس بمتابعة مستوى الخدمات المقدمة من خلال المركز.

وبحثت سحر نصر وزيرة الاستثمار، ومحمود شعراوي وزير التنمية المحلية، احتياجات فروع مركز خدمات المستثمرين في المحافظات بهدف ضمان تحسين وتطوير الخدمات المقدمة داخلها وذلك لتحسين بيئة الاستثمار وجذب مزيد من الاستثمارات، بحسب البيان.

كما بحث الوزيران، التوسع في إقامة فروع لمركز خدمات المستثمرين بالمحافظات لتوفير كافة الخدمات لصغار المستثمرين ودعم ريادة الأعمال وتمكين الشباب وخلق فرص عمل، وناقشًا أهم المشروعات والبرامج التي سيتم التعاون فيها بين الجانبين فى المحافظات خلال الفترة المقبلة، والتي تهدف إلى إقامة مشروعات تنموية تعود بالنفع على المواطنين وتعزز الميزة التنافسية للمحافظات.

ويضم مركز خدمات المستثمرين أكثر من 60 جهة ممثلة من أجل ضمان أعلى مستويات الجودة في تقديم الخدمات لعملاء المركز، وتقييم وضع الشركات ما بعد التأسيس، وتنفيذا لتكليف مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بسرعة التعامل مع التحديات التي تواجه العمل في الشباك الواحد.

وأشارت الوزيرة، إلى أن مركز خدمات المستثمرين يضم ممثلين عن 66 جهة ممثلين عن مختلف الوزارات في إطار التيسير وتقديم أفضل خدمة للمستثمرين.

وأشارت إلى أنه يوجد حاليا بجانب المركز الرئيسى بالقاهرة 7 مراكز قائمة في العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر والإسكندرية والإسماعيلية وأسيوط وسوهاج وجمصة، موضحة أنه يجرى حاليًا إنشاء مراكز خدمات المستثمرين في (السويس، والمنيا، والإسماعيلية الجديدة، وقنا، وبورسعيد، وجنوب سيناء، والفيوم، والوادي الجديد، والقليوبية).

وذكرت الوزيرة، أن هناك خدمات جديدة تم تقديمها لعملاء المركز مثل الخدمات المتعلقة بالضريبة العقارية، وضريبة القيمة المضافة، والتراخيص الصناعية، والموافقات البيئية.

وقالت الوزيرة، إنه يتم تحديث نظم المعلومات واستخدام التقنيات العالمية بشكل دوري من خلال استحداث نظام قوائم الانتظار، وميكنة الاجراءات للإسراع والتيسير، وتفعيل التوقيع الالكتروني، والدفع الالكتروني باستخدام كروت الائتمان، وتأسيس ارشيف الكتروني لجميع الشركات والمؤسسات.

وسلمت الوزيرة، أول شهادة تسجيل للضريبة العامة على القيمة المضافة دون معاينة، إلى لبنى جمال علي، وكيلة شركة بلس للتوريدات، بحضور وزير التنمية المحلية، ومحسن عادل، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

ويتم إصدار شهادة تسجيل للضريبة العامة على القيمة المضافة دون معاينة خلال خمسة دقائق فقط، بدلًا من عشرة أيام بالمعاينة، ما يصب في تحسين بيئة الاستثمار ويوفر الوقت والجهد على المستثمرين.