المركزي يستضيف ورشة عمل حول فوائد النظام الإقليمي الجديد للمدفوعات والتسويات

كتب- مصطفى عيد:

عقد البنك المركزي، أمس الخميس، ورشة عمل للتعريف بطريقة عمل النظام الإقليمي الجديد للمدفوعات والتسويات وفوائده.

وقال البنك، في بيان الجمعة، إن الورشة تأتي في إطار تنشيط نظام الربط الإلكتروني بين البنوك المصرية والدول الإفريقية الأعضاء في الكوميسا من خلال النظام الإقليمي للمدفوعات والتسويات (REPSS.

وحضر الورشة نحو 140 عضوًا من ممثلي هيئة تنمية الصادرات وأعضاء المجالس التصديرية والغرف التجارية وجمعيات رجال الأعمال والعديد من الشركات المتعاملة مع دول الكوميسا، لتعريفهم بالنظام الجديد وطريقة عمله وفوائده،

وقالت نجلاء نزهي مستشار المحافظ للشئون الإفريقية والمشرف على قطاع البحوث الاقتصادية بالبنك المركزي، إن النظام الجديد سيكون له دور في دعم وتطوير العلاقات الاقتصادية بين مصر والدول الإفريقية وتسهيل عمليات تحويل الأموال بين الدول الأعضاء بالنظام بهدف زيادة عمليات التبادل التجارى فيما بينها وزيادة التجارة بين مصر ودول الكوميسا.

وأضافت نزهي، أن البنك المركزي بدأ عقد سلسلة من ورش العمل تضم كافة الأطراف المعنية للتعريف بالنظام، حيث تم عقد ورشتي عمل في أكتوبر 2017 وفبراير 2018 حضرهما ممثلون عن اتحاد المستثمرين والغرف التجارية واتحاد الصناعات وجمعيات رجال الأعمال والعديد من الشركات المتعاملة مع دول الكوميسا.

وقدمت، عرض تقديمي عن جهود البنك المركزي المصري في تشجيع الاستثمارات والتجارة البينية في إفريقيا وعلى رأسها تأسيس شركة لضمان مخاطر ائتمان الصادرات المصرية بهدف زيادة الصادرات المصرية من المنتجات والخدمات للدول الأفريقية وتنشيط ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بجانب استقطاب الاستثمارات الأجنبية وزيادة التواجد بالأسواق الأفريقية وفتح قنوات جديدة للبنوك المصرية المحلية للإقراض في الخارج.

وقال إيهاب نصر وكيل المحافظ المساعد لقطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات بالبنك المركزي، إن النظام الذي تم إطلاقه في مايو 2017 يهدف الى تقديم منصة موحدة لربط الدول الأفريقية أعضاء الكوميسا كبديل متطور عن الطرق التقليدية.

وأضاف أن النظام الجديد يقلل من الرسوم المصرفية الخارجية للبنوك المراسلة و يقلص الفترة الزمنية للتسوية بالإضافة إلي زيادة الثقة بين المتعاملين نتيجة لمشاركة البنوك المركزية بالنظام.

وأضاف أن النظام يقوم على إنشاء غرفة مقاصة لدول الكوميسا تتم من خلالها كل عمليات الدفع بين البنوك التجارية بالمنطقة ويقوم كل بنك مركزي بدور البنك المراسل للبنوك التجارية التابعة له، وتشترك كل دولة في النظام عن طريق بنكها المركزي الذي يقوم بدور المشارك المباشر في النظام، وطبقا لتلك الترتيبات فسيقوم كل بنك مركزي بتنفيذ عمليات الدفع واستلام التحويلات المالية التي تخص البنوك التجارية في دولته والتي تتم مع بنوك تجارية أخرى بأي من دول الكوميسا المشتركة بالنظام.

وأوضح أن تفعيل اشتراك جمهورية مصر العربية بالنظام هو نتاج التعاون المستمر في هذا المجال بين البنك المركزي المصري والبنوك المركزية الأفريقية، لافتاً إلى أن النظام الجديد يضم في عضويته حتى الآن، مصر، وكينيا، وأوغندا، والكونغو الديمقراطية، وزامبيا، ورواندا، وموريشيوس، وسوازيلاند ومالاوى، ومن المتوقع انضمام بقية الدول الأعضاء خلال الفترة المقبلة.