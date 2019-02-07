التنظيم والإدارة يعتمد 3 مراكز تدريبية لتأهيل وإعداد موظفي الحكومة

القاهرة- مصراوي:

قال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في بيان اليوم الخميس، إنه اعتمد 3 مراكز تدريبية لتأهيل وإعداد موظفي الحكومة، وهي مركز دراسات الإدارة العامة، ومركز البحوث والدراسات الاقتصادية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، والمعهد القومي للجودة.

وأضاف الجهاز، أن الإدارة العامة للاحتياجات التدريبية بالجهاز تعد الدراسات اللازمة لاعتماد المراكز التدريبية على اختلاف أنواعها.

وأوضح الجهاز في بيانه، أنه في إطار تنفيذ نص المادة رقم 7 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 والتي أناطت برئيس جهاز التنظيم والإدارة اعتماد مراكز وهيئات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة أو تستعين بها في إطار العمل على تدريب وتأهيل وإعداد الموظفين للقيام بواجباتها ومسئولياتها.

وأشار إلى أن الإدارة العامة للاحتياجات التدريبية بالجهاز راجعت معظم سجلات مدربي وحدات الإدارة المحلية وفق المعايير الواردة بالكتاب الدوري رقم 5 والخاص بالقواعد المنظمة للتدريب.

كما نفذت إدارة الاحتياجات التدريبية بالتعاون مع مركز إعداد القادة والمعهد القومي للجودة، برنامج ضمان جودة العملية التدريبية لبعض من العاملين بالإدارة العليا، وبعض العاملين بالمجموعة التخصصية من مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة، وفقا للبيان.