أسعار الذهب بمصر تواصل التراجع.. والجرام يفقد 6 جنيهات في يومين

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الذهب بمصر، 4 جنيهات للجرام، خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستوياتها أمس الأربعاء، وذلك لليوم الثاني على التوالي

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 641 جنيهًا، مقابل 645 جنيهًا خلال تعاملات الأمس.

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 549 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 إلى نحو 733 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5128 جنيهًا.

وكانت أسعار الذهب تراجعت جنيهين للجرام الواحد بمصر خلال تعاملات أمس الأربعاء.

وعالميًا، تراجع الذهب إلى أدنى مستوياته في أكثر من أسبوع اليوم الخميس تحت ضغط من صعود الدولار، لكن المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وشبح إغلاق حكومي جديد في الولايات المتحدة أبقت المعدن الذي يُعد ملاذا آمنا فوق مستوى 1300 دولار المهم، وفقًا لوكالة رويترز.

وبحلول الساعة 0631 بتوقيت جرينتش كان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.2% إلى 1303.75 دولار للأوقية بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ 29 ينايرعند 1302.11 دولار.

وكانت الأسعار نزلت 0.7 % في الجلسة السابقة في أكبر خسائرها ليوم واحد منذ 18 يناير الماضي.

وانخفضت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.5% إلى 1308.30 دولار.