اليوم.. التخطيط تطلق حملة "ابدأ مستقبلك" في محافظة البحر الأحمر

القاهرة- مصراوي:

تطلق وزارة التخطيط، ممثلة في مشروع رواد 2030، اليوم الخميس، حملتها التوعوية "ابدأ مستقبلك" في محافظة البحر الأحمر بمقر الأكاديمية المهنية للمعلمين بالغردقة، وذلك استكمالا لسلسلة "ابدأ مستقبلك" التي أطلقها المشروع بعدد من محافظات الجمهورية في المدارس والجامعات، بحسب بيان من الوزارة اليوم.

وقالت غادة خليل، مديرة مشروع رواد 2030، إن الحملة هذه المرة تستهدف 70 معلما، و8240 طالبا بالبحر الأحمر لتدريبهم على الفكر الريادي وتشجيع الشباب وتحفيزهم على الابتكار والتوعية بأهمية اكتساب ثقافة العمل الحر منذ الصغر.

وأضافت أن حملة "ابدأ مستقبلك" تقام على أساس عقد دورات تدريبية لمدرسي المرحلة الإعدادية بكل المدارس الحكومية التابعة لكل الإدارات التعليمية بالمحافظة، على حقيبة تدريبية تم إعدادها خصيصًا للحملة، وذلك لينعكس الفكر الريادي على الطلاب في المدارس، ولإعداد جيل قادر على الإبداع والابتكار.

وقالت هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن حملة "ابدأ مستقبلك" تأتي في إطار الخطة التي تسعي الحكومة لتنفيذها ببناء قدرات الشباب وتنمية المهارات الريادية لديهم.

وأضافت أن مشروع رواد 2030 تم إنشاؤه إيمانًا بالدور الذي يلعبه الشباب في شتى النواحى الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتفعيلًا لدور الوزارة في العمل على تمكين الشباب، عبر تأسيس المشاريع الخاصة بهم، والعمل على تكريس ودعم دور ريادة الأعمال في تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل.

وكان قد تم إطلاق سلسلة الحملة التوعوية "ابدأ مستقبلك" العام الماضي بالتعاون بين مشروع رواد 2030 بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، مع وزارة التجارة والصناعة، ووزارة التربية والتعليم، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وتم إطلاق الحملة خلال الشهور السابقة في عدد من المحافظات على عدة مراحل، وشملت محافظات الأقصر، والإسماعيلية، والقاهرة، والجيزة، والقليوبية، والإسكندرية، والبحيرة، ومطروح، وكفر الشيخ، والغربية، والمنوفية.

ووفقا لبيان اليوم، قالت غادة خليل إنه يتم العمل من أجل إنشاء منظومة متكاملة من المكونات المعرفية والمهارات التدريبية التي تساهم في تحفيز الطلاب على القيام بمشروعات ريادة الأعمال في المستقبل من خلال تقديم العلوم المناسبة لتحويل الأفكار الواعدة إلى مشاريع ريادية علي أرض الواقع.

وأضافت أن الوزارة تسعى إلى تشجيع الشباب وتحفيزهم على الابتكار، وتلقي أفكارهم، بالإضافة إلى دعم تلك الأفكار والمشروعات الصغيرة والعمل على تسويقها.