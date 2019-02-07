أرباح "الإسكندرية للحاويات" تتراجع 15% في النصف الأول من العام الجاري

كتبت- شيماء حفظي:

تراجعت أرباح شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، خلال النصف الأول من العام المالي الجاري بنسبة 15%، وفقًا لبيان من الشركة للبورصة اليوم الخميس.

وقالت الشركة إنها سجلت صافي أرباح بقيمة 962.4 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو إلى ديسبمر الماضي، مقابل 1.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وأظهرت القوائم المالية للشركة، تراجع إيرادات النشاط خلال الفترة مع زيادة قيمة التكاليف والمصروفات.

وتراجعت إيرادات نشاط الشركة بنحو 48 مليون جنيه، حيث بلغت إيرادات النصف الأول من العام المالي الجاري 1.408 مليار جنيه، مقابل 1.456 مليار جنيه في نفس الفترة من العام المالي الماضي.

كما ارتفعت قيمة إجمالي المصروفات والأعباء خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 565.2 مليون جنيه، مقابل 480.4 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وخلال العام المالي الماضي، ارتفعت أرباح شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، بنسبة 11.4% مقارنة بالعام المالي 2016-2017، لتصل إلى 2.44 مليار جنيه، مع معدل نمو في إيرادات النشاط بنسبة 111%.

وكان مجلس إدارة الشركة، وافق خلال يوليو الماضي، على تجزئة أسهمها من خمسة جنيهات للسهم إلى نصف جنيه للسهم الواحد، استعدادا لطرح نسبة جديدة من أسهم الشركة في البورصة، ضمن برنامج الطروحات الحكومية الذي تسعى الحكومة لتنفيذه.

وتعمل الشركة التابعة لقطاع الأعمال العام، في تداول الحاويات والبضائع بمينائي الإسكندرية والدخيلة، ونقل الحاويات والبضائع إلى الملاحق المخصصة، بالإضافة إلى القيام بأعمال المخلص الجمركي وممارسة الاستثمار العقاري.