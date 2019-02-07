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    القابضة المصرية الكويتية تعرض شراء حصة حاكمة في "اميسال"

    11:50 ص الخميس 07 فبراير 2019
    القابضة المصرية الكويتية تعرض شراء حصة حاكمة في "اميسال"

    القابضة المصرية الكويتية

    كتبت- شيماء حفظي:

    قالت شركة القابضة المصرية الكويتية، في بيان للبورصة اليوم الخميس، إنها تقدمت بعرض شراء غير ملزم، لشراء حصة حاكمة بشركة المصرية للأملاح والمعادن "اميسال".

    وأوضحت الشركة في بيانها، أنها تقدمت بعرض الشراء للبنك الأهلي ومساهمين آخرين بالشركة، من أجل تنفيذ عملية الشراء، المشروط بنتائج الفحص النافي للجهالة الجاري الانتهاء منه حاليًا.

    وتمتلك شركة "اميسال" حقوق امتياز استخراج الأملاح من بحيرة قارون ويبلغ رأس مالها 110 ملايين جنيه.

    ويساهم البنك الأهلى المصري في الشركة بنسبة 49.8% وبنك الاستثمار القومي 17% والشركة القابضة للصناعات الكيماوية 13.1%، وحصص أقل لكل من شركة مصر لإعادة التأمين 8.2% وبنك التنمية الصناعية 6.5% وصندوق التنمية التابع لمحافظة الفيوم 5.2%.

    والشركة القابضة المصرية الكويتية، تعمل في نطاق القطاع المالي المتنوع مع التركيز على إدارة الأصول وبنوك الحفظ، وتأسست في يوليو 1997.

    شركة القابضة المصرية الكويتية اميسال المعادن البورصة المصرية

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