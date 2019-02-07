انخفضت في 3 بنوك.. تعرف على أسعار الدولار مع بداية التعاملات

كتب- مصطفى عيد:

انخفض سعر الدولار أمام الجنيه بين قرش و5 قروش في 3 بنوك مع بداية تعاملات اليوم الخميس مقارنة بمستواه مساء أمس الأربعاء، بينما استقر السعر في 8 بنوك أخرى.

وخفض بنك الإسكندرية سعر العملة الأمريكية 5 قروش إلى 17.55 جنيه للشراء، و17.65 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار 4 قروش في بنك البركة إلى 17.55 جنيه للشراء، و17.65 جنيه للبيع.

وهبط سعر العملة الأمريكية قرشا واحدا في بنك قناة السويس إلى 17.55 جنيه للشراء و16.65 جنيه للبيع.

بينما استقر سعر صرف العملة الأمريكية في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، والعربي الأفريقي إلى 17.55 جنيه للشراء، و17.65 جنيه للبيع.

كما استقر سعر الدولار في البنك التجاري الدولي عند 17.56 جنيه للشراء، و17.66 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول عند 17.57 جنيه للشراء، و17.67 جنيه للبيع.

وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في بنك التعمير والإسكان عند 17.59 جنيه للشراء، و17.69 جنيه للبيع.

واستقر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي، عند 17.64 جنيه للشراء و17.73 جنيه للبيع.