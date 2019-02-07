الذهب ينزل لأقل سعر في أسبوع بفعل صعود الدولار

القاهرة- وكالات:

تراجع سعر الذهب إلى أدنى مستوياته في أكثر من أسبوع يوم الخميس تحت ضغط من صعود الدولار لكن المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وشبح إغلاق حكومي جديد في الولايات المتحدة أبقت المعدن الذي يُعد ملاذا آمنا فوق مستوى 1300 دولار المهم.

وقالت وكالة رويترز، إنه بحلول الساعة 0631 بتوقيت جرينتش كان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.2 % إلى 1303.75 دولار للأوقية بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ 29 يناير عند 1302.11 دولار. كانت الأسعار نزلت 0.7 % في الجلسة السابقة في أكبر خسائرها ليوم واحد منذ 18 يناير الجاري.

وانخفضت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.5 بالمئة إلى 1308.30 دولار.

وزاد البلاديوم 0.1 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 1374 دولارا للأوقية.

واستقرت الفضة عند 15.65 دولار للأوقية بينما نزل البلاتين 0.1 بالمئة إلى 802.50 دولار، وفقًا لوكالة رويترز.