ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة مع بداية تعاملات الخميس
10:31 ص الخميس 07 فبراير 2019
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفعت مؤشرات البورصة، بشكل جماعي، مع بداية تعاملات اليوم الخميس.
وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.1% إلى مستوى 14784 نقطة.
وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.11%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.11%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 صعد خلال تعاملات أمس الأربعاء بنسبة 0.2% إلى مستوى 14722 نقطة، مدفوعًا بمشتريات أجنبية وعربية.
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