ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة مع بداية تعاملات الخميس

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت مؤشرات البورصة، بشكل جماعي، مع بداية تعاملات اليوم الخميس.

وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.1% إلى مستوى 14784 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.11%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.11%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 صعد خلال تعاملات أمس الأربعاء بنسبة 0.2% إلى مستوى 14722 نقطة، مدفوعًا بمشتريات أجنبية وعربية.