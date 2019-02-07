أكثر الكلمات إنتشاراً

نتيجة الشهادة الإعدادية أسعار الدولار الطقس خليها تصدي معرض الكتاب أمم أفريقيا 2019 محمد صلاح

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة مع بداية تعاملات الخميس

10:31 ص الخميس 07 فبراير 2019
ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة مع بداية تعاملات الخميس

البورصة

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت مؤشرات البورصة، بشكل جماعي، مع بداية تعاملات اليوم الخميس.

وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.1% إلى مستوى 14784 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.11%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.11%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 صعد خلال تعاملات أمس الأربعاء بنسبة 0.2% إلى مستوى 14722 نقطة، مدفوعًا بمشتريات أجنبية وعربية.

مؤشرات البورصة البورصة الأسهم

الخبر التالى:

الذهب ينزل لأقل سعر في أسبوع بفعل صعود الدولار
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان