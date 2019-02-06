الركود يخفض أسعار المواشي وتوقعات بانخفاض أسعار اللحوم

كتبت- دينا خالد:

قال محمد وهبه، رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن السوق يشهد حالة من الركود سواء في بيع اللحوم المذبوحة، أو في المواشي القائمة.

وأضاف وهبة، أن الركود بسبب عزوف المواطنين عن شراء اللحوم، وهو ما أدى لانخفاض أسعار المواشي تدريجيا، بداية من أغسطس الماضي.

وبحسب وهبة يصل سعر كيلو العجالي القائم بين 50 و52 جنيها للكيلو، مقابل 65 جنيها للكيلو في عيد الأضحى الماضي.

وأضاف وهبة أن سعر الكيلو قائم انخفض بقيمة تتراوح بين 13 و15 جنيهًا منذ عيد الأضحى وحتى الآن، نتيجة لحالة الركود التي يشهدها سوق المواشي وقلة السحب من قبل الجزارين.

وبحسب وهبة فإن تراجع سعر المواشي القائمة مؤشر خطير، لأنه يهدد بخروج بعض المربيين من المنظومة مما يقلل الإنتاج الحيواني.

وقال وهبة، إن سعر كيلو الكندوز يتراوح حاليًا بين 120 و150 جنيهًا، مقابل 130 و160 جنيها في أغسطس الماضي.

ويتراوح كيلو اللحم الضاني بين 120 و160 جنيهًا، ويتراوح كيلو اللحم الجملي بين 100 جنيه و110 جنيهات وكيلو اللحم الجاموسي بين 100 جنيه و110 جنيهات، وكيلو اللحم السوداني 90 جنيهًا.

وأضاف وهبة، أن حالة الركود التي يعاني منها السوق، "لم تعد تتأثر بالمواسم مثل الأعياد والمناسبات والكريسماس والتي كانت تشهد انتعاشة في الطلب على اللحوم".

وتوقع وهبة أن تنخفض أسعار اللحوم بالأسواق إذا استمر انخفاض سعر القائم منها، وفي حالة عدم وجود إجراءات اقتصادية جديدة ترفع أسعار السلع.