"إنسان فيلمز" تشارك في مؤتمر دولي لفضح الدعم القطري للإرهاب

كتب- محمد نصّار:

ينظم منتدى الشرق الأوسط الأمريكي للأبحاث "Middle East Forum" مؤتمرًا دوليًا في العاصمة الأمريكية واشنطن، لمناقشة وضع دولة قطر في العالم وسياساتها، وذلك تحت عنوان "قطر: حليف للولايات المتحدة أم عدو عالمي".

وقالت مؤسسة "إنسان فيلمز" المختصة بإنتاج الأفلام الوثائقية، في بيان، اليوم الأربعاء، إنه من المقرر أن يشارك محمد فهمي، الشريك المؤسس لـ "إنسان فيلمز"؛ في فعاليات المؤتمر، وذلك للحديث عن استخدام قطر لقناة الجزيرة ومنصات إعلامية أخرى تابعة لها لدعم الإرهاب والتطرف الديني حول العالم.

ويشرح فهمي، خلال المؤتمر، بصفته صحفيًا سابقًا في قناة الجزيرة الإنجليزية، الآلية التي تتبعها القناة في جمع المعلومات بالتعاون مع مصادر غير صحفية تنتمي إلى جماعات إرهابية، وفي كثير من الأحيان بدون علم صحفيي القناة المحترفين.

ويعرض فهمي، ملامح الفيلم الاستقصائي التي تنتجة "إنسان فيلمز" عن محاولة قطر اختراق أكثر من 1200 بريد إلكتروني لشخصيات عامة ورؤساء دول ورياضيين وصحفيين والذي كان قد أعلن عنه مع شريكه الإعلامي المصري يوسف الحسيني في مؤتمر صحفي في القاهرة في بداية شهر يناير الماضي.

ويشارك في المؤتمر، رونالد ساندي، المحلل السابق في المخابرات الحربية الهولندية، الذي تم اختراق حسابه البريدي من قبل قراصنة تابعين لدولة قطر ضمن حملة الإرهاب الإلكترونية القطرية التي يناقشها الفيلم التسجيلي الذي تنتجه "إنسان فيلمز".

وتم تقسيم نقاشات المؤتمر خلال يومه الأول إلى دوائر حوارية تشمل خمسة محاور:

- قطر الداعمة للإسلام السياسي والجماعات المتطرفة حول العالم.. ماذا يمكن فعله لوقف تمويل ودعم قطر لهذه الأفكار المتطرفة؟.

- قطر وحربها الجديدة عبر نشر المعلومات المفبركة والاختراقات الإلكترونية والضغط السياسي.

- خدعة قطر للفيفا للاستحواذ على تنظيم كاس العالم لكرة القدم في عام 2022.

- بناء قطر إمبراطورية إعلامية لدعم الإرهاب والأفكار المتطرفة عبر قناة الجزيرة وقنوات إعلامية أخرى.

- فهم التحالف الإيراني التركي القطري لدعم الجماعات الإسلامية المتطرفة في الشرق الأوسط وكيف يؤثر هذا على أمن الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد يوسف الحسيني، الشريك المؤسس لـ "إنسان فيلمز" أهمية المشاركة في مثل هذه المؤتمرات وطرح وجهات النظر الإعلامية المصرية والعربية، مشيرًا إلى أن أحد أهداف "إنسان فيلمز" عند تأسيسها كان بناء جسر للتفاهم والحوار بين الشرق والغرب.