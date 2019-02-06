صندوق النقد يتوقع تراجع البطالة في مصر إلى 9.6% خلال العام الجاري

كتبت- ياسمين سليم:

عدّل صندوق النقد الدولي توقعاته لمتوسط نسبة البطالة في مصر خلال العام المالي الجاري لتنخفض إلى 9.6% من إجمالي عدد السكان، مقابل 9.7% كان يتوقعها خلال تقرير المراجعة الثالثة لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي في يوليو الماضي.

وبحسب بيان لصندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء فإن متوسط نسبة البطالة سيتراجع إلى 8.3% خلال العام المالي المقبل.

وتتسق هذه التوقعات مع ما أعلنه مجلس الوزارء اليوم في بيان أن نسبة البطالة وصلت في الربع الأخير من العام الماضي إلى 8.9%، بينما كانت إجمالًا 9.9% في العام الماضي.

وكان معدّل البطالة قد سجل في الربع الثاني من 2018 أقل مستوى له منذ ثورة 25 يناير بعدما بلغ 9.9%، قبل أن يعود للارتفاع الطفيف إلى 10% من إجمالي قوة العمل خلال الربع الثالث من العام الجاري.

وجاء بيان صندوق النقد تعليقًا على موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي يوم الاثنين الماضي على المراجعة الرابعة لبرنامج مصر والموافقة على صرف الشريحة الخامسة من قرض الصندوق بقيمة ملياري دولار.

وفي نوفمبر 2016 بدأت مصر برنامجًا للإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي مقابل الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، وبدأت تنفيذه بتحرير سعر الصرف ورفع أسعار الوقود والفائدة، والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية وتنفيذ إصلاحات تشريعية لجذب الاستثمار وتهيئة بيئة الأعمال.