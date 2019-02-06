توفيق لمصراوي: طرح "الشرقية للدخان" مرهون بمتوسط تداول يومي مليار جنيه على الأقل

كتبت- شيماء حفظي:

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، لمصراوي، إن استئناف برنامج الطروحات الحكومية في البورصة، بطرح حصة إضافية من شركة الشرقية للدخان، مرهون بتحسن أداء السوق وتحقيق متوسط التداول اليومي مليار جنيه على الأقل.

وأوضح الوزير، أن هناك محددين أساسيين لتنفيذ الطرح، أولهما وصول سعر سهم شركة الشرقية للدخان للمستوى السعري المتوافق مع قرار مجلس الوزراء المنظم لبرنامج الطروحات، والثاني ارتفاع الطلب وزيادة أحجام التداول في المتوسط الشهري.

وأضاف الوزير أن "قيم التداول الحالية ليست جيدة.. متوسط التداول في يناير كان 700 مليون جنيه وهي قيمة غير مرضية.. لما نوصل لمستويات تداول كويسة، نشوف، والتي تعني في المتوسط فوق مليار جنيه، لأن تنفيذ الطرح محتاج طلب أكبر من الحالي".

وكانت الحكومة أعلنت في أكتوبر الماضي، تأجيل تنفيذ طرح 4.5% من شركة الشرقية للدخان، أول شركات برنامج الطروحات الحكومية، نتيجة تراجع أداء السوق والأسهم متأثرة بأزمة الأسواق الناشئة حينها.

وكان وزير قطاع الأعمال، قال في تصريحات سابقة، إنه من المتوقع تنفيذ الطرح في الربع الأول من العام الجاري خاصة مع اقتراب سعر السهم من المستوى السعري المحدد بقرار رئيس مجلس الوزارء رقم 926 لسنة 2018 الخاص بإعادة تنظيم أحكام برنامج طرح أسهم الشركات المملوكة للدولة.

وتنص المادة التاسعة من القرار على أن "يتحدد سعر الطرح... بالنسبة لأسهم الشركات المقيدة نشطة التداول ... في حدود 10% أكثر أو أقل من متوسط سعر الإقفال خلال الشهر السابق من تاريخ الإعلان عن تعيين بنوك الاستثمار المروجة لها"، بحسب البيان.

وكان سعر سهم الشرقية للدخان انخفض إلى 15.69 جنيه في أكتوبر الماضي، لكنه ارتفع بعدها تدريجيًا حتى وصل إلى 18 جنيهًا للسهم في نوفمبر الماضي، إلا أنه عاود الهبوط مرة أخرى، حيث يتم تداوله اليوم عند 16.60 جنيه للسهم.

وقال مصطفى جاد، الرئيس المشارك بقطاع الترويج وتغطية الاكتتابات بالمجموعة المالية هيرميس، المسؤولة عن طرح الشرقية للخان، لمصراوي، في تصريحات سابقة، إن الشركة "تدرس السوق لضمان أحسن موعد يساهم في نجاح الطرح خاصة وأنه أول طرح حكومي ويجب أن يتم بنجاح.. لن نغامر بالطرح".

وتشهد البورصة تحسنًا منذ بداية العام الجاري، حيث شهدت قيم تداول نحو مليار جنيه في عدد من الجلسات اليومية، لكنها لم تصل لتلك القيمة على مستوى شهري.

ويتوقع أحمد زكريا، دير حسابات العملاء بشركة عكاظ للسمسرة لمصراوي، أن يسجل متوسط تداول البورصة الشهري خلال فبراير الجاري، زيادة كبيرة عن متوسط الشهور الماضية، بعدما وصلت قيمة التداولات في جلسة الأمس إلى نحو ملياري جنيه.

والشرقية للدخان مدرجة في البورصة المصرية منذ عام 1995، وتبلغ حصة الشركة القابضة فيها حاليا 55%، واتحاد العاملين المساهمين 5.88%، والباقي لمستثمرين أفراد وشركات وصناديق مصرية وأجنبية، بحسب الموقع الإلكتروني للشركة.

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