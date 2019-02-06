أسعار الذهب تتراجع في مصر خلال تعاملات الأربعاء

كتبت- شيماء حفظي:

تراجعت أسعار الذهب في مصر، جنيهين للجرام، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستوياتها أمس الثلاثاء.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 645 جنيهًا، مقابل 647 جنيهًا خلال تعاملات الأمس.

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 553 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 إلى نحو 737 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5160 جنيهًا.

وعالميًا، استقرت أسعار الذهب اليوم، بعدما تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خطابه لحالة الاتحاد ببناء جدار حدودي، بينما لم يقدم سوى قليل من التوضيح بشأن المناقشات التجارية الجارية مع الصين، لكن ارتفاع الدولار حال دون تحقيق مكاسب للمعدن.

ووفقا لما نقلته وكالة رويترز، استقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 1314.30 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0546 بتوقيت جرينتش.

واستقرت أيضا العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1318.20 دولار للأوقية.