بنك ناصر يجدد بروتوكول منح التمويلات لأعضاء نقابة الصحفيين

القاهرة- مصراوي:

قال شريف فاروق النائب الأول لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، إن البنك وافق على تجديد بروتوكول التعاون مع نقابة الصحفيين لمنح أعضاء النقابة جميع أنواع التمويلات مثل شراء سيارات وتمويلات إنتاجية بالتقسيط وتمويلات نقدية من خلال البنك.

وأضاف في بيان صحفي اليوم الأربعاء أن منح التمويلات سيكون بموجبه تحويل النقابة بدل التكنولوجيا بالكامل على البنك لسداد قيمة القسط الشهري.

وأضاف فاروق أنه تمت الموافقة أيضا على تجديد التعاون مع الشركة المصرية للغازات الطبيعية "جاسكو" ونادي مستشاري قضايا الدولة وشركة الأقمار الصناعية "نايل سات" وشركة النصر للبترول وشركة جمسة للبترول وشركة سيناء للغاز وشركة بتروتريد.

وذكر أن التمويل لكافة الشركات والنقابات المتعاقدة مع البنك يمنح وفق العائد المعمول بالبنك وقت تقديم طلب منح التمويل، على أن يتم تقديم خطاب معتمد من الجهة التابع لها طالب التمويل مع تحديد نوع التمويل المطلوب.

وأوضح فاروق أن مدة التقسيط 84 شهرا كحد أقصى في التمويلات النقدية، و90 شهرا في حالة تمويل شراء السيارة، وذلك حسب الاتفاق في بنود العقد وفقا للتعاقدات المختلفة مع كافة الشركات العاملة في مجالات البترول والعاز والبتروكيماويات.