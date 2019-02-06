وزير الاتصالات لمصراوي: تغيير ممثلي "المصرية للاتصالات" في فودافون قريبا

كتب- محمد علاء الدين:

قال عمرو طلعت، وزير الاتصالات، في تصريحات خاصة لمصراوي، إن الشركة المصرية للاتصالات ستغير ممثليها في شركة فودافون، بآخرين غير تنفيذيين، قريبا.

وأوضح الوزير أنه سيتم تغيير 3 أعضاء في مجلس إدارة فودافون، من أجل الحوكمة ومنع تضارب المصالح.

وتملك المصرية للاتصالات 45% من أسهم فودافون مصر، وهي أكبر شركة محمول في البلاد من حيث الإيرادات وعدد المشتركين. وتحوز الحكومة المصرية 80% من أسهم المصرية للاتصالات.

ولدى المصرية للاتصالات 4 أعضاء في مجلس إدارة فودافون، أحدهم مستقل حاليا، وهو إسكندر طعمة، الذي استقال من المصرية للاتصالات في مارس 2017، والثلاثة أعضاء الآخرون منهم عضوان تنفيذيان والثالث هو ماجد عثمان رئيس مجلس إدارة المصرية للاتصالات.

وكانت بعض الآراء ترى ضرورة تخارج المصرية للاتصالات من فودافون بعد أن بدأت الأولى، تقديم خدمات المحمول، منعا لتضارب المصالح بين الشركتين.

وقال أحمد البحيري الرئيس السابق للشركة المصرية للاتصالات في تصريحات لمصراوي نهاية العام الماضي، إن المصرية لديها نحو 6 مليارات جنيه محتجزة من أرباحها بشركة فودافون مصر حتى تاريخه، بسبب عدم قيام فودافون مصر بتوزيع أرباح منذ سنوات.