وفد ياباني يضم 50 شركة يزور مصر في مارس المقبل

كتب- مصطفى عيد:

بحثت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مع ماساكي نوكي، سفير اليابان بالقاهرة، والوفد المرافق له، ترتيبات تنظيم المؤتمر المشترك لمجلس الأعمال المشترك، ومنتدى الاستثمار المصري الياباني، في مارس المقبل، لبحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين والتوسع في الاستثمارات.

وقال السفير الياباني، إن الوفد الياباني الذي سيزور مصر في مارس المقبل سيضم رؤساء وممثلي 50 من كبرى الشركات اليابانية، بالإضافة إلى ممثلي المؤسسات اليابانية المهتمة بدعم التعاون الاقتصادي والتنموي بين البلدين، بحسب بيان من وزارة الاستثمار اليوم الأربعاء.

وأضاف السفير أن ممثلي الشركات والهيئات اليابانية يستهدفون من زيارتهم لمصر التعرف على آخر التطورات في بيئة الاستثمار بمصر، والتعرف على فرص الاستثمار خلال زيارة المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها مصر.

وبحسب البيان، من المنتظر أن يشهد منتدى الأعمال المشترك ورش عمل عن التطورات الإيجابية في بيئة الاستثمار بمصر، وتطورات الأداء الاقتصادي، وورشا أخرى عن أهم القطاعات ذات الأولوية للاستثمار الياباني في مصر، وقصص النجاح اليابانية على أرض مصر، بالاضافة إلى عقد لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال المصريين ونظرائهم اليابانيين.

وبالإضافة إلى السفير، ضم الوفد الياباني الذي التقي وزيرة الاستثمار، تاكاشي تسونامي المدير العام لمؤسسة التجارة الخارجية اليابانية "جيترو" بالقاهرة، ويوشوفومي أومورا، المدير العام للوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا" بالقاهرة، وأتسوشي هيراكوري رئيس مؤسسة رجال الأعمال اليابانيين.

كما حضر اللقاء توكوجي كوياما، رئيس الجانب الياباني بمجلس الأعمال، وإبراهيم العربي، رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال، وعدد من أعضاء مجلس الأعمال المصري الياباني.

وقالت سحر نصر إن التعاون الاقتصادي والتنموي بين مصر واليابان شهد طفرة خلال الأعوام القليلة الماضية، وإن هناك قصص نجاح كبرى في هذا التعاون، خاصة في مجال التعليم مثل "المدارس اليابانية"، والآثار مثل "المتحف المصري الكبير".

وطالبت الوزيرة الجانب الياباني بالتوسع في الاستثمار بمصر، خاصة بعد التطور الكبير الذي شهدته بيئة الأعمال تشريعيا وتنفيذيا.

وتمول الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا"، مشروع برنامج "دعم المدارس المصرية اليابانية" بقيمة 18.6 مليار ين ياباني بنحو 168 مليون دولار، بحسب بيان سابق من وزارة الاستثمار.

ويأتي مشروع برنامج "دعم المدارس المصرية اليابانية" ضمن المبادرة ‏المصرية اليابانية للشراكة في التعليم ‏التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارة إلى طوكيو 2016، وفي إطار مبادرة الرئيس للاستثمار في العنصر البشري.