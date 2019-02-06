زيادة في أسعار الخضروات بسوق العبور خلال تعاملات اليوم

القاهرة – مصراوي:

ارتفعت أسعار الخضروات في سوق العبور خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بأسعار الأمس.

وزاد سعر كيلو الطماطم 25 قرشًا، والبطاطس والبصل 50 قرشًا، كما ارتفع سعر كيلو الباذنجان البلدي والفلفل الحامي البلدي جنيهًا، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

ووفقا لبيانات سوق العبور، ارتفع سعر كيلو اليوسفي 50 قرشًا، بينما تراجع سعر الجوافة والموز.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2.25 و6.4جنيه، بزيادة 25 قرشًا.

البطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه، بزيادة 50 قرشًا.

البصل بين 3 جنيهات، و 5.5 جنيه بزيادة 50 قرشًا.

الكوسة بين 6 و10 جنيهات.

الفاصوليا بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.

الباذنجان البلدي بين 4.5 جنيه و 6 جنيهات، بزيادة جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 4 و7 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 3 و6 جنيهات، بزيادة جنيه.

الملوخية بين 5 و7 جنيهات.

الخيار البلدي بين 4 و5 جنيهات.

البسلة بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.

القلقاس بين جنيهين و5 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 2.25 و 3.25 جنيه.

البرتقال السكري بين 3 و5 جنيهات.

البرتقال أبو سرة بين جنيهين و5 جنيهات.

اليوسفي بين جنيهين و 6.5 جنيه، بزيادة 50 قرشًا.

الليمون البلدي بين 6 و8 جنيهات.

الجوافة بين 4 و 6 جنيهات، بتراجع جنيهين.

الرمان بين 4 و8 جنيهات، بتراجع جنيه

الموز البلدي بين 3 و5 جنيهات، بتراجع 50 قرشًا.