وزير البترول: إنتاج حقل ظهر أصبح في كل منزل يصل إليه الغاز

كتب- مصطفى عيد:

قال طارق الملا وزير البترول، إن الغاز الطبيعي المنتج من حقل ظهر بالبحر المتوسط أصبح الآن في كل منزل مصري يصل إليه الغاز، وذلك بعد ضخه في الشبكة القومية للغازات الطبيعية المنتشرة في ربوع مصر، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الأربعاء.

وأضاف الوزير أن إنتاج حقل ظهر من الغاز خلال العام الماضي كان له بالغ الأثر في تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز، وكان نتيجة ذلك الإعلان عن توقف مصر عن استيراد الغاز المسال وهو ما حقق وفراً من النقد الأجنبي، بحسب البيان.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة لشركة بتروشروق القائمة بأعمال تنمية حقل ظهر، والتي تقع تحت مظلة شركة بتروبل، برئاسة وزير البترول، لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالي المقبل 2019-2020.

واكتشفت شركة إيني الإيطالية حقل ظُهر في عام 2015 والذي يعتبر الأكبر في البحر المتوسط باحتياطيات تقدر بواقع 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز، وذلك بعد نحو عام من توقيع الشركة اتفاقية مع مصر للبحث والاستكشاف في منطقة امتياز شروق البحرية بالمياه العميقة بمنطقة البحر المتوسط في يناير 2014.

ويقع حقل ظهر على مسافة 190 كيلو متر من الشاطئ، وفي عمق مياه 4130 مترا.

وبدأت مصر الإنتاج من الحقل في ديسمبر 2017، بمعدل إنتاج 350 مليون قدم مكعبة غاز يوميا، وذلك في العام الذي شهد بدء الإنتاج أيضا من 3 حقول أخرى للغاز الطبيعي وهي آتول، ونورس، وشمال الإسكندرية.

وحققت مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي في سبتمبر الماضي، مع زيادة الإنتاج من هذه الحقول وعلى رأسها ظهر، وهو ما أدى للتوقف عن استيراد شحنات الغاز المسال من الخارج.

ووصل الإنتاج الحالي لحقل ظهر للغاز الطبيعي إلى 2.1 مليار قدم مكعبة يومياً، وذلك قبل الموعد المخطط بحوالي عام كامل، بحسب ما قال عاطف حسن رئيس شركة بتروبل خلال الاجتماع.

وطالب الوزير، شركة بتروبل، خلال الاجتماع، بأهمية الالتزام بخطط وبرامج العمل والتوقيتات الزمنية المحددة لاستكمال باقي مراحل مشروع تنمية حقل ظهر، والمستهدف منها إضافة حوالي مليار قدم مكعب غاز يومياً إلى الإنتاج الحالي للحقل، لتصل معدلات الإنتاج القصوى منه إلى أكثر من 3 مليارات قدم مكعبة من الغاز يومياً خلال عام 2019.

وتسعى مصر إلى تسريع الإنتاج من حقول الغاز المكتشفة حديثا وعلى رأسها حقل ظهر، مع سعيها للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة.