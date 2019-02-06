البترول: ارتفاع إنتاج حقل ظهر إلى 2.1 مليار قدم مكعبة من الغاز يوميا

كتب- مصطفى عيد:

قال عاطف حسن رئيس شركة بتروبل، إن الإنتاج الحالي لحقل ظهر وصل إلى 2.1 مليار قدم مكعبة من الغاز الطبيعي يومياً، وذلك قبل الموعد المخطط بحوالي عام كامل، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الأربعاء.

وأضاف حسن أن شركته نجحت خلال العام المالي الجاري في زيادة إنتاج حقل ظهر للغاز الطبيعي ليصل إلى 2 مليار قدم مكعبة غاز يومياً في سبتمبر الماضي، بالإضافة إلى عمل دراسات للاستغلال الأمثل لمحطات المعالجة للوصول إلى أقصى إنتاج ممكن مما ساهم في إضافة أكثر من 100 مليون قدم مكعب.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة لشركة بتروشروق القائمة بأعمال تنمية حقل ظهر، والتي تقع تحت مظلة شركة بتروبل، برئاسة طارق الملا وزير البترول، لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالي المقبل 2019-2020.

وتستهدف الشركة أن يصل الإنتاج الكلي بعد اكتمال مراحل المشروع إلى أكثر من 3 مليارات قدم مكعبة غاز يومياً خلال عام 2019، بحسب عاطف حسن

ومن أجل تحقيق هذا الهدف، وضعت الشركة خطة تهدف لإنتاج حوالي مليار قدم مكعبة غاز، بالإضافة إلى 1.8 مليون برميل متكثفات، وذلك عبر استثمار نحو 1.2 مليار دولار في عام 2019-2020، وفقا لحسن.

وأشار حسن إلى حرص الشركة على تحفيز الاستثمار في المشروع، حيث بلغت الموازنة الفعلية بأعمال التنمية حوالي 3.2 مليار دولار بزيادة نسبتها 24% على المخطط، وذلك للإسراع بوضع باقي مراحل المشروع على الإنتاج.

وقال إن الشركة نجحت في وضع وحدة المعالجة الرابعة بالمحطة البرية على خريطة الإنتاج في يوليو الماضي، وكذلك خط إنتاج بحري بقطر 30 بوصة في أغسطس الماضي، والانتهاء من حفر 10 آبار ووضعها على الإنتاج حتى الآن.

واكتشفت شركة إيني الإيطالية حقل ظُهر في عام 2015 والذي يعتبر الأكبر في البحر المتوسط باحتياطيات تقدر بواقع 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز، وذلك بعد نحو عام من توقيع الشركة اتفاقية مع مصر للبحث والاستكشاف في منطقة امتياز شروق البحرية بالمياه العميقة بمنطقة البحر المتوسط في يناير 2014.

ويقع حقل ظهر على مسافة 190 كيلو متر من الشاطئ، وفي عمق مياه 4130 مترا.

وبدأت مصر الإنتاج من الحقل في ديسمبر 2017، بمعدل إنتاج 350 مليون قدم مكعبة غاز يوميا، وذلك في العام الذي شهد بدء الإنتاج أيضا من 3 حقول أخرى للغاز الطبيعي وهي آتول، ونورس، وشمال الإسكندرية.

وحققت مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي في سبتمبر الماضي، مع زيادة الإنتاج من هذه الحقول وعلى رأسها ظهر، وهو ما أدى للتوقف عن استيراد شحنات الغاز المسال من الخارج.

وأعلن رئيس شركة بتروبل، عن تحقيق الشركة حالياً أرقاماً قياسية في إجمالي إنتاج الشركة، حيث وصل إلى 752 ألف برميل زيت مكافئ يومياً يتضمن حوالي 3.6 مليار قدم مكعبة يومياً من الغاز "شاملاً إنتاج حقل ظهر".