ضخ 1.2 مليار دولار استثمارات جديدة في حقل ظهر خلال العام المقبل

كتب- مصطفى عيد:

قال عاطف حسن رئيس شركة بتروبل، إن الشركة وضعت خطة استثمارية خلال موازنة العام المالي 2019-2020 تبلغ 1.2 مليار دولار للاستمرار في تكثيف الأنشطة التنموية بمنطقة حقل ظهر للغاز الطبيعي بالبحر المتوسط، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الأربعاء.

وأضاف حسن أنه تم وضع خطة طموح تهدف لإنتاج حوالي مليار قدم مكعب غاز، بالإضافة إلى 1.8 مليون برميل متكثفات، ليصل الإنتاج الكلي بعد اكتمال مراحل المشروع إلى أكثر من 3 مليارات قدم مكعب غاز يومياً.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة لشركة بتروشروق القائمة بأعمال تنمية حقل ظهر، والتي تقع تحت مظلة شركة بتروبل، برئاسة طارق الملا وزير البترول، لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالي المقبل 2019-2020.

واكتشفت شركة إيني الإيطالية حقل ظُهر في عام 2015 والذي يعتبر الأكبر في البحر المتوسط باحتياطيات تقدر بواقع 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز، وذلك بعد نحو عام من توقيع الشركة اتفاقية مع مصر للبحث والاستكشاف في منطقة امتياز شروق البحرية بالمياه العميقة بمنطقة البحر المتوسط في يناير 2014.

ويقع حقل ظهر على مسافة 190 كيلو متر من الشاطئ، وفي عمق مياه 4130 مترا.

وبدأت مصر الإنتاج من الحقل في ديسمبر 2017، بمعدل إنتاج 350 مليون قدم مكعب غاز يوميا، وذلك في العام الذي شهد بدء الإنتاج أيضا من 3 حقول أخرى للغاز الطبيعي وهي آتول، ونورس، وشمال الإسكندرية.

وحققت مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي في سبتمبر الماضي، مع زيادة الإنتاج من هذه الحقول وعلى رأسها ظهر، وهو ما أدى للتوقف عن استيراد شحنات الغاز المسال من الخارج.

وتسعى مصر إلى تسريع الإنتاج من حقول الغاز المكتشفة حديثا مع سعيها للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة.