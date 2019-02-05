مصادر: أحمد إسماعيل مرشح لمنصب مدير فروع البنك العربي في مصر

كتبت- منال المصري:

قالت مصادر مصرفية إن أحمد إسماعيل الرئيس التنفيذي الحالي والعضو المنتدب لبنك أبو ظبي الوطني مرشح بقوة لتولي مدير منطقة وفروع البنك العربي في مصر، خلفا لشريف علوي.

وكان شريف علوي، عين العام الماضي، عضوًا منتدبًا ورئيسًا تنفيذيًا للبنك العربي الأفريقي الدولي.

وتأسس البنك العربي والذي يتخذ من عمان والأردن، مقرًا له في عام 1930 وهو يمتلك حاليًا شبكة مصرفية عربية عالمية تضم ما يزيد عن 600 فرع موزعة عبر 5 قارات.

ويقدم البنك العربي مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المصرفية، لتلبية احتياجات الأفراد والشركات وغيرها من المؤسسات المالية العالمية.