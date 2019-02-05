الريال السعودي و5 عملات أخرى تنخفض أمام الجنيه مع تراجع الدولار

كتب- مصطفى عيد:

انخفضت أسعار عدد من العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه بين قرش و15 قرشا بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء مقارنة بمستوياتها في الصباح، وذلك بعدما تراجع سعر الدولار أمام الجنيه بنحو 5 قروش، بحسب بيانات البنك الأهلي المصري.

وانخفض سعر شراء الجنيه الإسترليني أمام العملة المحلية، بنحو 7 قروش عند البيع، ليسجل 22.83 جنيه للشراء، و23.04 جنيه للبيع، مقابل 22.93 جنيه للشراء و23.11 جنيه للبيع.

وتراجع سعر اليورو 6 قروش عند البيع، حيث سجل 20.02 جنيه للشراء و20.21 جنيه للبيع، مقابل 20.11 جنيه للشراء، و20.27 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدينار الكويتي 15 قرشا عند البيع، ليسجل 57.76 جنيه للشراء و58.24 جنيه للبيع، مقابل 58.02 جنيه للشراء و58.39 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الريال السعودي نحو قرش، حيث وصل إلى 4.69 جنيه للشراء و4.72 جنيه للبيع، مقابل 4.71 جنيه للشراء، و4.73 جنيه للبيع.

كما انخفض سعر الدرهم الإماراتي بنحو قرش عند البيع، حيث سجل 4.78 جنيه للشراء و4.81 جنيه للبيع، مقابل 4.79 جنيه للشراء و4.82 جنيه للبيع.

وهبط سعر الريال القطري بنحو قرش، حيث بلغ 4.56 جنيه للشراء و4.85 جنيه للبيع، مقابل 4.57 جنيه للشراء و4.86 جنيه للبيع.

وانخفض سعر صرف الدولار الأمريكي 5 قروش في البنك الأهلي بمنتصف التعاملات مقارنة بمستواه في الصباح، ليسجل 17.55 جنيه للشراء، و17.65 جنيه للبيع.