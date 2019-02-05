البورصة ترتفع 2.6% وحجم التداول يقترب من ملياري جنيه

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت البورصة بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، بنحو 2.6% مدعومة بزيادة حركة التداولات بالقرب من ملياري جنيه، وارتفاع عدد من الأسهم القيادية.

وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 2.6% إلى مستوى 14733 نقطة، ومؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.5%، وارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.8%.

وقال أحمد زكريا، دير حسابات العملاء بشركة عكاظ للسمسرة لمصراوي، إن مؤشر البورصة ارتفع اليوم، مدعومًا بمشتريات المصريين، مع تحسن أداء مؤشرات عدد من الأسهم القيادية، بينها سهم مجموعة طلعت مصطفى الذي ارتفع بنحو 6%، والبنك التجاري الدولي 2.6%، نتيجة تحقيق الشركات أرباحًا جيدة.

وارتفع أيضًا سعر سهم جلوبال تليكوم بنسبة 4.2%، مع إعلان شركة فيون عزمها تقديم عرض شراء إجباري على أسهم شركة جلوبال، تمهيدًا لتحويلها إلى شركة مغلقة، بحسب زكريا.

وتوقع زكريا، أن يسجل متوسط تداول البورصة الشهري خلال فبراير الجاري، زيادة كبيرة عن متوسط الشهور الماضية.

وسجلت تعاملات المصريين صافي شراء بقيمة 124.9 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات الأجانب والعرب صافي بيع بقيمة 133.9مليون جنيه، و8.9 مليون جنيه على التوالي.

وصعد المؤشر الجديد EGX30 CAPPED محدد الأوزان خلال تعاملات ثاني الجلسات بعد تدشينه بنسبة 2.41%، إلى مستوى 18652 نقطة.

ودشنت البورصة المصرية يوم، مؤشرًا جديدًا محدد الأوزان تحت اسم "EGX30 CAPPED "، يضم أنشط 30 شركة من حيث السيولة والنشاط، حيث ارتفع أمس في أول الجلسات بنحو 0.78%، إلى مستوى 18152 نقطة.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة صعد EGX30 بنسبة 0.86% بنهاية تعاملات اليوم، إلى مستوى 14366 نقطة، وسط اتجاه من المصريين نحو الشراء.