وزير المالية: الاقتصاد المصري استوعب الصدمات الخارجية.. والمواطن تحمّل وصبر

وزير المالية: عجز الموازنة يتراجع إلى 3.6% خلال النصف الأول من العام

كتب- عبدالقادر رمضان:

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الاقتصاد المصري تمكن من استيعاب الصدمات الخارجية، واستطاع أن يواصل النمو، بفضل الإصلاحات التي نفذتها الحكومة خلال العامين الماضيين.

وأضاف في مؤتمر صحفي بمقر الوزارة اليوم الثلاثاء، للإعلان عن أداء الموازنة العامة في النصف الأول من العام المالي، أن ما حققته الحكومة "يؤكد أننا سنحقق مستهدفات الموازنة ولن ننحرف عنها".

وأشار إلى أن الوزارة تمكنت من خفض العجز الكلي، في النصف الأول من العام المالي الجاري، إلى 3.6% مقابل 4.3% في نفس الفترة من العام الماضي.

وأضاف أن توقعات الحكومة أنها ستواصل تحقيق مستهدفات الموازنة في النصف الثاني من العام المالي.

وقال إن الإيرادات الكلية والضريبية زادت وإن الإنفاق الاستثماري زاد بنسبة 60% في النصف الأول من العام المالي الجاري.

وقال إن الربع الثاني من العام المالي شهد ارتفاع معدل النمو إلى 5.5% وإن الوزارة تتوقع معدلات أعلى في الربعين الثالث والرابع.

وأضاف أن معدلات النمو المرتفعة تترجم على حياة الناس في توفير فرص عمل و خدمات وسلع.

وأضاف الإصلاح الاقتصادي ساعد البلاد على استيعاب الصدمات الخارجية، وأن يكمل طريقه ويحقق المستهدفات الموضوعة.

"الإصلاح كان صعب وسبب آلام كبيرة.. لكن الحمد لله الشعب المصري تحمل وصبر وكمل معانا الإصلاح".

وأشار إلى "النصف الأول شهد تحديات مثل ارتفاع أسعار الفائدة المحلية والخارجية، وزيادة أسعار البترول لتصل إلى 87 دولارا والحرب التجارية بين أمريكا والصين، وأزمة الأسواق الناشئة، ورغم ذلك قدرنا نستوعبها ونعمل معدلات نمو حتى يشعر المواطن بتحسن تدريجي في مستوى معيشته".

وقال إن الإصلاحات مكنت الحكومة من ضخ أموال في مبادرات مهمة في مجالات الصحة والتعليم،" وإلا كنت هقول مش معايا أدفع".