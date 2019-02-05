هيئة تنمية الصادرات تبحث مع اتحاد المقاولين السوداني تعزيز التعاون

كتبت- دينا خالد:

اجتمع خالد يوسف، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات، مع مالك دنقلا، رئيس اتحاد المقاولين السوداني، بهدف بحث تعزيز التعاون المشترك بين الشركات المصرية والاتحاد خاصة في القطاعات.

وقال يوسف، إن زيارة وفد اتحاد المقاولين السوداني لمصر تأتي تلبية للدعوة التي وجهتها الهيئة للاتحاد خلال مشاركتها في فعاليات الدورة الـ 36 لمعرض الخرطوم الدولي والذي اختتم فعالياته نهاية شهر يناير الماضي، بحسب بيان من وزارة التجارة اليوم الثلاثاء.

وأشار يوسف إلى أنه تم استعراض أوجه تعزيز التعاون المشترك وبصفة خاصة في مجال تلبية احتياجات اتحاد المقاولين السوداني من مواد البناء والتشييد حيث تمتلك مصر منتجات على درجة عالية من الجودة والتميز في الأسعار خاصة في ظل توافر الطرق والمعابر البرية بين البلدين الشقيقين.

وأضاف يوسف أن هيئة تنمية الصادرات تحرص على تقديم كل الدعم والتسهيلات لتمكين الشركات المصدرة المصرية من تصدير منتجاتها للسوق السوداني.

وقال دنقلا في البيان إن هناك زيادة كبيرة في الاستيراد من مصر في قطاع مواد البناء والتشييد والتي تعد بديلاً جيداً للاستيراد من دول أخرى خاصة فيما يتعلق بتوفير الوقت هذا بالإضافة إلى جودة المنتجات المصرية.

وأشار دنقلا، إلى أن هناك رغبة كبيرة من الشركات السودانية لتحقيق مزيد من التواصل مع الشركات المصرية العاملة في مجال مواد البناء في العديد من القطاعات مثل الأسمنت والسيراميك والأدوات الصحية والزجاج والأبواب الخشبية وأنظمة الأطفاء والألومنيوم والمعدات الكهربائية وكذا الأثاث المكتبي والمنزلي.

وأضاف دنقلا أن اتحاد المقاولين السوداني سيقوم بتنظيم زيارة للشركات أعضاء الاتحاد إلى مصر لمقابلة الشركات المصرية العاملة في القطاعات التي يحتاج إليها الاتحاد، إلى جانب تنظيم زيارات ميدانية للمصانع ومشروعات الإسكان والعاصمة الإدارية الجديدة.

ويعد هذا الاجتماع هو الأول لخالد يوسف، عقب صدور قرار المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة بتوليه منصب الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات اعتباراً من مطلع شهر فبراير الجاري.