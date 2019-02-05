تعيين البنك الأهلي مستشارا ماليا لتمويل مشروع توسعات مصر للألومنيوم

كتبت- شيماء حفظي:

قالت شركة مصر للألومنيوم في بيان للبورصة اليوم الثلاثاء، إنها اتفقت بشكل مبدئي مع البنك الأهلي المصري، لتعيين البنك مستشارًا ماليًا لحصول الشركة على قرض لتمويل مشروع التوسعات.

وتنفذ الشركة حاليًا مشروع توسعات بإنشاء خط إنتاج سابع، لزيادة الطاقة الإنتاجية للشركة بمقدار 250 ألف طن سنويًا ليصل إجمالي إنتاج الشركة إلى 570 ألف طن سنويًا من معدن الألومنيوم.

وتبلغ استثمارات المشروع نحو 600 إلى 700 مليون دولار بشكل تقديري، وسيكون أمام الشركة نحو 3 سنوات للانتهاء من المشروع، بحسب ما قاله عبد الظاهر عبدالستار، رئيس الشركة في حوار سابق لمصراوي.

وأضافت الشركة في بيانها، أنه بموجب الاتفاق، يتم تعيين البنك الأهلي ليكون المستشار المالي الحصري لحصول الشركة على قرض لتمويل المشروع، ويقبل البنك الأهلي هذا التعيين ويوافق على تنفيذ خدمات الاستشارات المالية للشركة بالطريقة المناسبة.

وأوضحت الشركة أنه بموجب الاتفاق سيبذل البنك العناية الكافية لمساعدة الشركة في الحصول على القرض بأفضل الشروط الممكنة وبما يتلائم مع احتياجات الشركة.

واتفق الطرفان، أن يتم توقيع خطاب تعيين يتضمن الشروط والأحكام التفصيلية ونطاق الأعمال المتفق عليها، لاحقًا.

وأبدى البنك استعداده للمساهمة في دعم مسيرة نجاح الشركة، بحسب البيان.

وتلقت الشركة 10 عروض لتنفيذ المشروع، على أن يتم البت فيها بحلول منتصف فبراير الجاري، وفقا لرئيس الشركة.

وتأـسست الشركة التابعة لقطاع الأعمال العام في 1976، وتعمل في إنتاج وتصنيع وتسويق وتوزيع معدن الألومنيوم وخاماته ومستلزماته، وسبائكه ومشتقاته، في السوق المحلي، بالإضافة إلى التصدير.